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菲律賓與美國協商豁免 盼取得受制裁國家石油

中央社／ 馬尼拉25日綜合外電報導

菲律賓美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）表示，為確保國內能源供應，菲律賓正在與華府協商，爭取豁免與例外待遇，讓菲律賓能從受美制裁國家取得原油。

高度仰賴進口燃料的菲律賓，昨天宣布進入國家能源緊急狀態，以因應中東戰爭造成的衝擊，包括石油採購問題。

羅慕德斯在簡訊中告訴路透社：「我們正在與國務院合作，爭取豁免或例外待遇，以便向受美國制裁的國家採購石油。」

被問到討論內容是否包括委內瑞拉與伊朗石油時，羅慕德斯回覆：「所有選項都在考慮之中。」記者問到國務院的回應時，羅慕德斯說：「（工作）還在進行中。」

菲律賓政府表示，截至3月20日，國內約有45天的燃料供應量，目前正在額外採購100萬桶石油，以建立緩衝存貨。

這項緊急狀態將持續一年，授權政府採購燃料與石油產品，以確保供應及時且充足。

由於能源供應吃緊，馬尼拉暫時增加燃煤發電量。此外，在美國發布為期30天的豁免後，菲律賓預計本週將收到5年來的首批俄羅斯原油進口。

華府20日也針對已在海上的伊朗石油，發布為期30天的制裁豁免，適用於在3月20日當天或之前裝載於任何船隻並於4月19日前卸載的石油，包括受制裁的油輪。

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