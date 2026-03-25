蘋果推Apple Business整合式平台 擴張企業服務

蘋果公司（Apple）今天宣布，全新整合式平台Apple Business將於4月14日起在超過200個國家與地區推出，結合內建行動裝置管理、支援自訂網域的企業電子郵件與行事曆服務，推動企業成長。

蘋果發布新聞稿說明，Apple Business能協助數百萬家企業擴大觸及範圍，並透過蘋果「地圖」、「郵件」、「錢包」、Siri等服務，與在地顧客建立連結。

蘋果教育與企業市場行銷副總裁普萊斯考特（SusanPrescott）表示，Apple Business將蘋果最強的企業功能整合至一個簡易且安全的平台，為各階段與各產業的組織提供關鍵功能，包括內建裝置管理、協作工具，以及更多觸及新顧客的方式。

例如，Apple Business提供內建行動裝置管理（MDM），使用者可透過單一介面全面檢視組織內的蘋果裝置、設定等內容。企業可使用自有的自訂網域名稱，或透過Apple Business購買新的網域，更方便溝通與協作。