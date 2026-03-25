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油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

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油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
荷莫茲海峽受阻、亞洲搶油推升實體價格，中東原油現貨飆破每桶150美元，供應壓力正向全球擴散。路透
荷莫茲海峽受阻、亞洲搶油推升實體價格，中東原油現貨飆破每桶150美元，供應壓力正向全球擴散。路透

中東地緣政治局勢持續緊繃，市場表面上因停火訊號而短暫回穩，但伊朗革命衛隊傳出提出一系列美方認為「荒謬且不切實際」的要求，使談判前景仍不明朗。與此同時，實體油市的供應緊縮正逐步擴散，亞洲成為衝擊最前線，並開始影響全球價格體系。

華爾街日報報導，知情人士透露，伊朗的談判條件包括：關閉美國在海灣地區的軍事基地、對伊朗遭襲進行賠償、解除制裁、保留飛彈計畫，以及重塑荷莫茲海峽通行機制，允許伊朗向過往船隻收取通行費，比照埃及蘇伊士運河模式。阿拉伯與美國官員評估，這些立場將使達成協議難度升高。目前雙方仍透過中間人傳遞訊息，尚未直接接觸。

外交僵局已反映在能源市場。交易商表示，可繞開荷莫茲海峽的阿聯酋原油價格已升至每桶約160美元，顯著高於布蘭特與西德州原油等基準。市場人士警告，若海峽無法恢復通行，價格壓力可能進一步擴大。

同時，亞洲買家正積極尋找可替代中東原油的高硫油品，以維持柴油與航空燃油生產，帶動挪威最大油田Johan Sverdrup、俄羅斯與美洲部分原油價格上揚。數據顯示，今年以來杜拜原油價格漲幅已超過150%，遠高於布蘭特期貨約64%的漲幅，顯示實體市場與期貨價格走勢出現顯著落差。

摩根大通估計，荷莫茲海峽受阻已導致每日約1,600萬桶供應中斷。即便透過替代路線與戰略儲備補充，全球仍可能面臨約1,000萬桶的日供應缺口。

分析指出，即使航道恢復通行，價格回落仍需多項條件配合，包括產油國恢復減產前的產量，以及對伊朗、俄羅斯的制裁獲得長期解除。目前市場對政策走向仍存在高度不確定性。

能源顧問公司Energy Aspects創辦人Amrita Sen表示，若荷莫茲海峽持續關閉，布蘭特原油價格終將追上目前已高於150美元的中東原油現貨價格。

軍事基地 價格 阿聯酋 伊朗

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