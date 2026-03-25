蘋果重啟AI策略：將推出Siri專屬App和全新界用 新增「Ask」功能

蘋果公司（Apple）正在測試一款獨立的Siri 語音助理應用程式（ App），並搭配全新的「Ask Siri」功能，可橫跨旗下所有軟體運作，這是蘋果全面改造人工智慧（AI）應用的一環。

彭博引述知情人士報導，蘋果也會將 Siri 現代化，賦予全新的外觀和類似聊天機器人的體驗。知情人士表示，新版 Siri 預計將於 6 月 8 日的全球開發者大會（WWDC）亮相，成為 iOS 27和 macOS 27 作業系統的一環。

因Apple Intelligence進展不順，蘋果致力以新版 Siri為中心重建 AI 平台，目標是將這項技術從傳統的語音助理，轉型為深度整合各項應用程式、貫穿整個系統的 AI 代理（AI agent）。

這款代號為「Campo」的新版 Siri，旨在更全面控制 iPhone和Mac的功能，並能讀取訊息、筆記和電子郵件等個人資料以執行指令。此外，新版 Siri 還能在應用程式內完成任務、存取新聞內容，並透過蘋果開發的介面和模型搜尋公開網頁。

報導說，蘋果計劃於今年內針對 iPhone、iPad 及 Mac 測試專屬的 Siri App。此舉除了和外部 AI 工具抗衡，也為用戶提供了一個存取過往互動紀錄的中心。

App 的主介面將以列表或帶有文字預覽的圓角矩形網格顯示過往對話。用戶可以釘選常用的對話、儲存舊有的對話紀錄、搜尋過往的互動內容，並透過顯眼的加號按鈕開啟新的對話。

用戶仍可透過電源鍵或語音指令啟動 Siri，但蘋果正測試一款全新的介面，以取代 iOS 18 導入的發光邊框效果。

其中一項測試中的新設計，是將 Siri 置於螢幕頂端的「動態島」（Dynamic Island）內，這是蘋果在 2022 年推出的微型介面。啟動後，Siri 會提示用戶「搜尋或提問」。