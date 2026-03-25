中東戰火外交止戰現轉機 金價大漲 2.5%重登4,500美元關卡

美國據報導正尋求外交途徑結束中東戰爭後，黃金昨天結束連續九個交易日頹勢後，今天（周三）在亞洲交易擴大漲勢。

金價一度上漲2.5%，重新站上每英兩 4,500 美元大關，延續了前一交易日 1.6% 的漲勢。美國總統川普表示，伊朗為展現談判誠意已提供了一份「禮物」，並指出這和經過荷莫茲海峽的能源流動有關。Axios報導，華府和地區調停者討論最快於周四舉行高層和平會談的可能性，但目前仍在等待德黑蘭方面的回應。

油價轉跌，股市則走高，美元指數下跌 0.3%至99.124。自三周多前戰爭爆發以來，黃金走勢大致和股市同步，並和原油呈反向關係。衝突導致的能源價格高漲增添通膨風險，進而使投資人押注利率將走升，這對不發放利息的貴金屬而言是一項利空。

最近幾周，全球股市和債市下跌也迫使投資人拋售黃金部位以換取現金，進一步擴大了金價的跌幅。

市場信心依舊緊繃，伊朗仍嚴密掌控荷莫茲海峽，而以色列則持續對伊朗發動襲擊。川普政府已下令陸軍第 82 空降師部署約 2,000 名士兵至中東，加上預計在未來幾天陸續抵達該地區約 5,000 名兵力，使增援部隊規模進一步擴大。

也有報導指出，各國央行正拋售黃金以捍衛匯率。據知情人士透露，土耳其央行正準備擴大可用手段，以保護里拉免受戰爭引發的波動影響，其中包含可能動用其龐大的黃金準備；土耳其央行已針對在倫敦市場進行「黃金兌外幣換匯交易」的可能性展開討論。

新加坡時間上午 9 時 35 分，現貨金價上漲2.5%，報每英兩 4,586.57 美元。現貨銀價在前一交易日收漲 3% 後，再度上揚 2.4%，報每英兩 72.89 美元。白金與鈀金同步走升，美元指數則下跌 0.2%。