OpenAI推出才六個月便跟Sora AI 影片生成器說拜拜

OpenAI計劃停用已推出六個月的Sora AI 影片生成器，也集中資源於其他產品線。

OpenAI也將結束和迪士尼（Walt Disney）以Sora 為核心的合作關係。迪士尼先前同意授權米老鼠和灰姑娘在內的經典角色供 Sora 使用，並取得 OpenAI價值 10 億美元的股權。彭博先前報導，這交易完全採認股權證形式，並非現金授權費。

OpenAI去年 9 月底推出 Sora App，當時承諾要讓用戶在類似社群網路的環境中，更輕鬆生成並互相分享擬真的 AI 影片。這款免費 App隨即衝上蘋果 App Store 排行榜榜首，但此後排名一路下滑。

與此同時，OpenAI正在簡化產品線。據彭博新聞已報導，該公司正開發一款桌上型應用程式，旨在整合 ChatGPT 聊天機器人、程式碼工具和網頁瀏覽器。與其他 AI 影片生成器一樣，運作Sora需要極大算力。

Sora App 搭載 OpenAI 同名的影片製作軟體版本。這程式讓用戶能根據文字指令生成短片、觀賞他人創作並進行改編。部分人士對這產品可能生成真實人物影片並散布錯誤資訊表示憂心。

除了結束Sora App ，OpenAI 也將關閉開發者使用的 Sora 應用程式介面（API）。

OpenAI 的 Sora 社群帳號周二在社群媒體上發文說：「我們要和 Sora 告別了。致每一位曾使用 Sora 創作、分享並建立社群的朋友：謝謝你們。你們用 Sora 創造的一切意義非凡，我們深知這個消息令人失望。」

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）在給員工的通知信中提到，正將心力集中於 AI 代理（AI agents）以及名為「Spud」的新型AI模型，他預計該模型將在未來幾周準備就緒。

同時，彭博引述知情人士報導，OpenAI 即將達成籌集約 100億美元的協議，使該公司最新一輪的籌資總額超過 1,200 億美元。

OpenAI周二向彭博表示，本輪融資由 Andreessen Horowitz、阿布達比的 MGX、德劭投資（D.E. Shaw Ventures）、TPG 以及普信集團（T. Rowe Price）共同領投，預計將於下周完成。

不願具名的知情人士指出，Coatue Management、Thrive Capital 與 Altimeter Capital 也將參與本輪籌資。不計入這次募得資金，該公司的估值已達 7,300 億美元。