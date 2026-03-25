債市風向變！平倉潮退場多空決戰 利率上行壓力未減…轉折點逼近

伊朗戰爭引發全球市場動盪，債券交易商急於平倉美國期貨部位的動作已近尾聲，市場正為下一輪押注鋪路，這將決定跌勢是逆轉或加劇。

2月28日戰事爆發前，美債期貨部位明顯偏向利率走低，部分反映投資人對經濟成長前景的擔憂。然而，隨著戰爭推升油價飆漲，市場情緒迅速轉向通膨恐慌，措手不及的交易員紛紛出脫部位，加速市場下跌。

摩根士丹利指出，這類由部位驅動的市場失調現象，通常在10至15天內消退。周二為戰事爆發後的第17個交易日，美國公債殖利率接近數月高點，但在以色列第12頻道報導美國尋求與伊朗達成一個月停火後，尾盤收復部分跌幅。

摩根士丹利分析師Shaun Zhou表示，「市場接近轉折點」，未來幾周內，部位平倉與結構性轉變之間的界線會更清晰。

從部位變化來看，最大規模的平倉出現在3月2日，此後新增部位多為做空，押注公債殖利率走高。花旗分析師David Bieber指出，市場出現大量新增空頭風險，目前無論戰術或結構性部位，都呈現單邊偏空。

摩根大通最新調查顯示，中性部位顯著增加，反映市場對於未來公債殖利率的走向存在高度不確定性。截至3月23日當周，投資人將空頭部位減少6個百分點，轉為中性部位，純多頭部位持平，淨多頭部位為去年12月以來最高。

平倉主要集中在10年期公債期貨。自3月2日以來，未平倉量在過去16個交易日中有12日下降，累計減少55萬口合約，相當於每一基點約3,600萬美元的風險敞口。以現貨計算約450億美元的10年期公債部位。

衍生性商品市場方面，SOFR期權未平倉量上升，資金集中在96.50與96.625履約價，主要布局年底前的下行保護與利率變動。多種賣權價差與蝴蝶式策略活躍。

公債期權權利金方面，用於對沖期貨風險的溢價已脫離數月極端水準，但仍明顯偏向賣權，尤其是在較長天期合約。

市場正處於部位平倉與新部位建立交替的階段。