SK 海力士證實計劃今年赴美上市 傳籌集百億美元
SK海力士證實，計劃今年赴美上市，以利籌集資金，滿足人工智慧（AI）對記憶體的渴求。
這家南韓記憶體晶片大廠公告說，已向美國證券交易委員會（SEC）秘密遞交美國存託憑證（ADR）的上市申請。SK海力士在文件中並未透露具體的上市時程細節。SK海力士今天（周三）也將舉行年度股東會。
為了滿足 AI 對數據快速存取不斷攀升的需求，SK 海力士正加大產能投資。該公司本周已表示，計劃斥資 80 億美元，向艾司摩爾（ASML）採購先進的極紫外光（EUV）微影設備，這是快速擴大產能所必需的關鍵設備。
根據韓媒周二報導，SK 海力士尋求透過赴美上市籌集 10 兆至 15 兆韓元（約 100 億美元），將躋身外國公司在紐約股市最大上市案之列。
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