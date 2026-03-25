台積電、廣達大單浮現！安謀跨界賣晶片 首位大客戶是Meta

英國晶片設計大廠安謀（Arm）宣布，將首度銷售自家晶片產品，預計五年內這項新業務可創造每年約150億美元營收，帶動整體營收在五年內達約250億美元，約為目前的五倍。首家大型客戶為Meta，晶片將由台積電代工。

安謀周二在舊金山活動中發表名為AGI CPU的新產品，象徵從技術授權模式轉向直接參與高價值硬體銷售。AGI CPU最高配置136核心、功耗300瓦，主要應用於資料中心。Meta計劃將其用於內部基礎設施。安謀預期，新晶片業務營收將超越既有授權業務。

執行長哈斯（Rene Haas）指出，開發此產品是回應客戶需求，且已有客戶排隊採購。該產品可搭配輝達（Nvidia）等廠商的加速器晶片運作，用於協調運算、處理資料，並執行AI查詢回應相關任務。與英特爾、超微的傳統設計相比，安謀晶片具更高能源效率，有助資料中心業者在相同空間與電力下提升運算效能。

這項策略轉變，也意味安謀將對英特爾與超微主導的x86資料中心市場構成威脅。哈斯表示，資料中心市場快速擴張，足以容納多家競爭者，取得市占將有助公司與客戶同步成長。

財務長柴爾德（Jason Child）指出，儘管授權業務毛利率較高，但銷售實體晶片帶來的利潤金額更可觀。以理論值1,000美元晶片為例，若客戶僅使用安謀指令集，安謀可取得約5%授權收入（約50美元）；若採用完整設計，獲利約100美元；若由安謀自製晶片，則毛利可達500美元。

此舉也將使安謀與現有客戶關係更趨複雜。多數資料中心晶片大買家如Meta等，本身均有自研晶片計畫，且多數向安謀取得技術授權。除Meta外，OpenAI、Cerebras、SK電訊等公司也計劃採用該晶片。搭載AGI CPU的系統已由廣達、美超微等廠商推出，預計今年下半年供應量將擴大。