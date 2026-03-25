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台積電ADR連二日上漲 較台北交易溢價21.3%
台積電ADR周二上漲1.4%，連二日上漲收在343.25美元，較台北交易溢價21.3%。
美國股市三大指數周三在震盪交投中收跌。投資人情緒反覆，一方面憂慮油價上漲和中東戰事擴大，另一方面則對美、以、伊三方達成解決方案抱持期待。美國總統川普聲稱談判已取得進展，但五角大廈增兵中東的消息仍為市場蒙上陰影。此外，美國公債殖利率上升以及對私募信貸市場的疑慮，也讓美股進一步受壓。
道瓊工業指數下跌 84.41 點，跌幅 0.2%，收 46,124.06 點。標普 500 指數跌 24.63 點，跌幅 0.4%，收 6,556.37 點。那斯達克指數跌 184.86 點，跌幅 0.84%，收 21,761.89 點。費城半導體指數上漲1.3%。
台灣加權股價指數周二跌110.26點，跌幅0.3%，收在32,612.24點。台積電（2330）平盤收在1,810元。
個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM US 2,195.63 +1.42 1,810.00 21.31
日月光投控 ASX US 344.30 -0.69 332.50 3.55
聯電 UMC US 57.89 -0.44 56.50 2.46
中華電 CHT US 135.83 +0.57 134.00 1.37
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