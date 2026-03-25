法經長談能源新衝擊 荷莫茲海峽不通恐釀更廣泛危機

法國經濟部長勒斯鳩（Roland Lescure）今天警告，若不盡快改善荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）局勢，「危機可能在經濟領域更廣泛擴散，變成更全面性的問題」。

費加洛報（Le Figaro）報導，勒斯鳩在國民議會財政委員會聽證會上坦言，當前中東情勢「構成新的石油衝擊」。他說，在危機影響下，全球15%到20%的石油、20%的液化天然氣無法進入市場，意味著全球經濟每天少了1100萬桶石油。

勒斯鳩表示，「如果這場能源衝擊持續超過數週，危機可能在經濟領域更廣泛地擴散，最終變成更全面性的問題」；但他也說，目前情況還未發展到這個地步。

美國與以色列上月底聯手攻擊伊朗，伊朗展開反擊，並封鎖荷莫茲海峽，戰事持續近一個月，嚴重影響全球能源價格和供應。

勒斯鳩說，波斯灣地區3成到4成的煉油能力已不再運作，原因包括基礎設施停擺或遭攻擊；若是基礎設施停擺，一旦衝突結束，可能也需數週時間才能重啟；若是遭到攻擊，甚至要花數年。

他說，法國密切關注這次事件對經濟造成的衝擊，這取決於戰事持續多久、有多激烈。他指出，每桶油價永久性地上漲10美元，意味著法國經濟成長率會下滑約0.1個百分點、通貨膨脹率增加0.3個百分點。

勒斯鳩還提到，油價若維持在每桶100美元，將導致經濟成長率下滑0.3到0.4個百分點、通膨上升1個百分點。

法國國家統計及經濟研究局（INSEE）預估法國今年經濟成長放緩，第1季和第2季皆約0.2%。

自中東衝突爆發以來，法國燃料價格節節上升，柴油價格平均每公升漲0.45歐元，汽油價格漲0.23歐元。法國正處在財務困窘狀態，政府目前未實施燃油稅減免措施。