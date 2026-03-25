未上市公司債基金大失血 Ares將旗下基金贖回率限制在每季5%

Ares投資管理集團表示，將旗下的Ares策略性收入基金的贖回比率上限訂為每季5%。由於投資人普遍逃離這類未上市公司債基金，使Ares這項基金今年第一季的贖回率激升到11.6%。

Ares表示，今年第一季這項資產額為107億美元的基金，總共收到12億美元的贖回要求，而Ares執行的金額為5.24億美元，執行率略高於40%。

在Ares之前，阿波羅全球管理基金與貝萊德集團的HPS投資夥伴部門等同業已經決定採取類似的限制贖回行動。

今年來未上市公司債基金的贖回激增，使市場對這項未上市投資產業的成長展望更加質疑。投資人更加仔細檢視未上市公司債基金對未上市企業所提供的貸款。