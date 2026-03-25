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美股震盪收低 投資人在戰火疑慮和談判希望之間拉鋸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人迫切擺脫戰爭話題，市場情緒非常緊繃。路透
投資人迫切擺脫戰爭話題，市場情緒非常緊繃。路透

美國股市三大指數周三在震盪交投中收跌。投資人情緒反覆，一方面憂慮油價上漲和中東戰事擴大，另一方面則對美、以、伊三方達成解決方案抱持期待。美國總統川普聲稱談判已取得進展，但五角大廈增兵中東的消息仍為市場蒙上陰影。此外，美國公債殖利率上升以及對私募信貸市場的疑慮，也讓美股進一步受壓。

道瓊工業指數下跌 84.41 點，跌幅 0.2%，收 46,124.06 點。標普 500 指數跌 24.63 點，跌幅 0.4%，收 6,556.37 點。那斯達克指數跌 184.86 點，跌幅 0.84%，收 21,761.89 點。

費城半導體指數上漲1.3%，台積電ADR漲1.4%。

川普向記者表示，美國正和伊朗「合適的人」對話以達成協議，並稱伊朗已同意永不發展核武。然而，隨後有報導指出，五角大廈將再從第 82 空降師增派數千名士兵前往中東，引發戰爭恐曠日持久的疑慮。

原油期貨周二收漲逾 4%，布蘭特原油收在每桶 108.65 美元。受油價飆升推助，能源股表現最為亮眼，終場勁揚 2.1%，在標普 500 指數 11 個類股中表現最佳。

伊朗任命強硬派老將接掌國家安全委員會；分析師指出，此局勢多方參與，並非單一決策者可主導。

BMO Private Wealth 首席市場策略師 Carol Schleif說：「投資人一隻眼盯著社群媒體，另一隻眼盯著新聞標題。即使局勢尚未解決，投資人已迫切希望擺脫戰爭話題，市場情緒非常緊繃。」

軟體股 ETF 重摔 4.3%，創一個月來最大跌幅。UiPath 和 HubSpot 均重挫約 9%，Atlassian 下跌 8.4%。

The Information報導指出，亞馬遜 AWS 正在開發一種能自動執行銷售、網路安全與伺服器管理職能的 AI 智能體（Agent），恐將取代數千名專家工作。

此外，Anthropic 宣布 Claude 機器人已能接管用戶電腦執行複雜任務，加劇市場對 AI 顛覆傳統軟體業的疑慮。

私募信貸巨頭 Ares Management 和阿波羅全球管理（Apollo） 因贖回請求激增，紛紛將其基金贖回比例上限設定在 5%，可見規模達 1.8 兆美元的私募信貸市場壓力加劇。

美妝龍頭雅詩蘭黛成為當日市場重災區，股價重挫 9.8%。主因是公司證實正與西班牙美妝巨頭 Puig Brands 針對潛在的合併案協商。投資人顯然對合併帶來的財務稀釋與整合風險深感憂慮，導致賣壓湧現。

投資銀行Jefferies因收購題材受到激勵，股價上漲 2.5%。金融時報報導，日本三井住友金融集團（SMFG）研究對Jefferies潛在收購的計畫。

伊朗 道瓊工業指數 中東戰事

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