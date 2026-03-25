聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝擊 美歐日PMI下滑

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國3月綜合PMI初估值降至51.4，為去年4月來最低水位，且連二月下滑。（法新社）
美國3月綜合PMI初估值降至51.4，為去年4月來最低水位，且連二月下滑。（法新社）

全球經濟首次出現同步遭受衝擊的跡象，美國商業活動跌至11個月新低，歐元區企業活動也寫十個月低，並響起停滯性通膨警報，反映戰火推升通膨，危害剛萌芽的經濟復甦。

標普全球24日公布，美國3月綜合採購經理人指數（PMI）初估值降至51.4，為去年4月以來的最低水位，並為連續第二個月下滑。該月製造業PMI逆勢升至52.4、但服務業PMI降至51.1。PMI以50為榮枯分界，超過50表示擴張。

標普全球市場情報的首席商業經濟學家威廉森表示：「中東戰火爆發後，3月PMI初估值指向不受歡迎的組合，即成長趨緩、通膨攀升。公司表示，額外的不確定性、生活成本衝擊，使得需求受創」，「聯準會（Fed）須同時應付通膨的上行風險加劇、以及經濟失去成長動能的風險。」

這份報告也反映企業信心惡化，導致私人部門招聘減少，聘僱指數從2月的50.4降至49.7，為13月來首次陷入萎縮。從表面看來，這表示美國勞動市場疲弱，但每周失業救濟請領數據則維持穩健。

歐洲方面，標普全球的歐元區3月綜合PMI跌至50.5，低於2月的51.9；其中製造業PMI為51.7、服務業PMI為50.1。本月歐元區私人部門的成長近乎停滯，通膨預期驟升、交期拉長，再添新證據，顯示此區受到伊朗戰火拖累。

今年來油價大漲三分之一，船隻受困在交通要道，已使歐元區通膨攀高，而且昂貴的燃料削弱家庭購買力、降低企業利潤、打擊信心，勢將傷害歐元區經濟成長。

威廉森說：「中東戰爭大幅推升價格，又壓抑成長，歐元區PMI敲響停滯性通膨警鐘。能源價格激增和戰爭阻斷供應鏈，使企業成本增幅快過以往三年」，「PMI初估值凸顯在成長和通膨方面，歐洲央行不再處於有利位置」。

市場預期，將需要更高利率來抑制通膨復燃。由於川普隨時可能改弦易轍，歐洲央行態度觀望，但知情人士透露，官員不排除最快在4月利率會議動手升息。

至於亞洲，日本綜合PMI也寫三個月來最低增速，3月初估值降至52.5，為2025年12月來新低。製造業PMI和服務業PMI分別為51.4、52.8。

日本製造商須設法克服弱勢日圓造成的成本飆升，還有地緣政治緊張，當地輸入成本通膨寫一年多新高。

標普全球市場情報主管菲茲說，中東戰爭的持續時間和衝擊程度，有太多不確定性，企業對未來生產較不具信心，服務業樂觀程度的降幅，明顯高於製造業。

PMI 製造業 服務業

延伸閱讀

Fed點陣圖驚現「微妙偏鷹」 法人警示：中東情勢、能源危機未除

經濟日報社論／中東戰爭推高油價 Fed挑戰嚴峻

（經濟會員內容不上線） 超級央行周 升降息的考量

丁學文專欄／中東戰爭衝擊 企業須打破常規求生

相關新聞

美國組建能源、半導體聯盟！號召新加坡、卡達、瑞典等盟友 預計投入1兆美元

川普政府23日表示，計劃成立一個投資聯盟，打算投入合計1兆美元用於能源、礦產與半導體項目，打造一個由美國掌控的關鍵商品新供應來源。而美方預計出資2.5億美元。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

南韓發起全國節能運動

因應美伊戰爭導致的能源危機，南韓總統李在明呼籲發起「全國節能運動」，公家機構也將減少使用車輛。氣候能源環境部長金星煥表示，5月前將重啟五座核能反應爐，並放寬對燃煤發電廠的限制，同時擴大再生能源規模。

日2月核心CPI增長低於預期

最新數據顯示，日本2月核心通膨率年增率為1.6%，近四年首度低於日銀（央行）目標，原因是燃油補貼措施抵銷日圓走軟帶來的影響。儘管這不太可能改變日銀的貨幣緊縮計畫，但也使日銀接下來要推動升息的溝通變困難。

澳洲、歐盟簽署自貿協定

歐盟執委會主席范德賴恩與澳洲總理艾班尼斯24日簽署自由貿易協定（FTA），結束近十年的談判過程，強化了彼此關係，雙方都尋求透過互相支持，抵禦川普關稅的影響，並降低對中國大陸關鍵礦產的依賴。

SK海力士擬發行ADR

韓媒報導，南韓記憶體大廠SK海力士正尋求透過在美上市，籌措10兆至15兆韓元（100億美元）資金，在AI熱潮帶旺記憶體需求之際，籌資用於擴大產能。此外，SK海力士將向半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）韓國公司買進一台極紫外光（EUV）微影設備，交易金額為11.9兆韓元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。