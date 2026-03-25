中東衝擊 美歐日PMI下滑

全球經濟首次出現同步遭受衝擊的跡象，美國商業活動跌至11個月新低，歐元區企業活動也寫十個月低，並響起停滯性通膨警報，反映戰火推升通膨，危害剛萌芽的經濟復甦。

標普全球24日公布，美國3月綜合採購經理人指數（PMI）初估值降至51.4，為去年4月以來的最低水位，並為連續第二個月下滑。該月製造業PMI逆勢升至52.4、但服務業PMI降至51.1。PMI以50為榮枯分界，超過50表示擴張。

標普全球市場情報的首席商業經濟學家威廉森表示：「中東戰火爆發後，3月PMI初估值指向不受歡迎的組合，即成長趨緩、通膨攀升。公司表示，額外的不確定性、生活成本衝擊，使得需求受創」，「聯準會（Fed）須同時應付通膨的上行風險加劇、以及經濟失去成長動能的風險。」

這份報告也反映企業信心惡化，導致私人部門招聘減少，聘僱指數從2月的50.4降至49.7，為13月來首次陷入萎縮。從表面看來，這表示美國勞動市場疲弱，但每周失業救濟請領數據則維持穩健。

歐洲方面，標普全球的歐元區3月綜合PMI跌至50.5，低於2月的51.9；其中製造業PMI為51.7、服務業PMI為50.1。本月歐元區私人部門的成長近乎停滯，通膨預期驟升、交期拉長，再添新證據，顯示此區受到伊朗戰火拖累。

今年來油價大漲三分之一，船隻受困在交通要道，已使歐元區通膨攀高，而且昂貴的燃料削弱家庭購買力、降低企業利潤、打擊信心，勢將傷害歐元區經濟成長。

威廉森說：「中東戰爭大幅推升價格，又壓抑成長，歐元區PMI敲響停滯性通膨警鐘。能源價格激增和戰爭阻斷供應鏈，使企業成本增幅快過以往三年」，「PMI初估值凸顯在成長和通膨方面，歐洲央行不再處於有利位置」。

市場預期，將需要更高利率來抑制通膨復燃。由於川普隨時可能改弦易轍，歐洲央行態度觀望，但知情人士透露，官員不排除最快在4月利率會議動手升息。

至於亞洲，日本綜合PMI也寫三個月來最低增速，3月初估值降至52.5，為2025年12月來新低。製造業PMI和服務業PMI分別為51.4、52.8。

日本製造商須設法克服弱勢日圓造成的成本飆升，還有地緣政治緊張，當地輸入成本通膨寫一年多新高。

標普全球市場情報主管菲茲說，中東戰爭的持續時間和衝擊程度，有太多不確定性，企業對未來生產較不具信心，服務業樂觀程度的降幅，明顯高於製造業。