美伊傳本周會談 以伊仍互轟...國際油價續漲

儘管美國總統川普聲稱與伊朗正在談判、暫緩攻擊伊朗電廠設施，以色列與伊朗24日持續互轟，伊朗也否認正與美國進行談判，再度推升中東衝突，國際油價24日盤中續漲。

由於訊息依然混亂，國際油價24日盤中震盪向上，布蘭特油價一度漲4.4%至每桶104.35美元，西德州中級原油期貨也漲4.7%至每桶92.33美元。分析師指出，市場發現中東局勢仍陷泥淖，荷莫茲海峽短期仍難通行。麥格理指出，若荷莫茲海峽實質停擺到4月底，布蘭特油價可能漲上150美元，再創歷史新天價。

伊朗24日清晨以飛彈和無人機攻擊以色列的埃拉特（Eilat）、狄莫納（Dimona）及台拉維夫等城市，及美軍在中東的基地，沙烏地阿拉伯表示在東部地區攔截一架無人機，科威特部分電網因伊朗攻擊而暫停服務，巴林也出現飛彈落下時的呼嘯聲。

川普23日表示，他指派的特使威科夫與庫許納，在22日和伊朗一名「高層人士」進行討論，聲稱伊朗想「達成協議」，「伊朗還有最後一次機會，結束對美國和美國盟邦的攻擊」。但伊朗否認。

不過，伊朗外交部確實提到降低中東緊張的倡議，聲稱收到美國透過調停人傳話，請求談判終結戰爭。儘管有媒體引述知情人士報導說，美國副總統范斯、川普特使威科夫、川普女婿庫許納預計本周在巴基斯坦首都與伊朗官員會面，進行直接談判，但伊朗媒體隨即否認。另有以媒報導稱，美方將4月9日設為停戰日。

以色列資深官員認為，川普似乎想達成協議，但伊朗高度不可能接受美方的要求。沙烏地阿拉伯和阿聯等美國盟邦在境內屢遭伊朗攻擊之際，對伊朗態度更趨強硬，沙國更告知美國，若境內電廠遭伊朗攻擊，準備自行攻擊伊朗。

據新華社報導，中國外長王毅昨天應約與伊朗外長阿拉奇通電話。王毅就中東情勢提到，談起來總比打下去好，這符合伊朗國家和人民的利益，也呼應了國際社會普遍願望，希望各方抓住一切和平機會和窗口。阿拉奇則說，荷莫茲海峽對所有人開放，船隻可安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列。