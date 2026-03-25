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SK海力士擬發行ADR

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

韓媒報導，南韓記憶體大廠SK海力士正尋求透過在美上市，籌措10兆至15兆韓元（100億美元）資金，在AI熱潮帶旺記憶體需求之際，籌資用於擴大產能。此外，SK海力士將向半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）韓國公司買進一台極紫外光（EUV）微影設備，交易金額為11.9兆韓元。

韓國經濟日報引述產業消息報導，SK海力士計劃透過發行美國存託憑證（ADR）在美國上市，籌得的資金將用於建設AI基礎設施，例如在位於南韓京畿道龍仁市的半導體聚落興建先進晶圓廠，以及擴大記憶體產品產能。

SK海力士發言人針對報導回應表示：「包括ADR在內，各種提升股東價值的措施目前都在評估中，但尚未做出任何最終決定。」

若在美上市，將使公司能接觸新的投資人資金來源，並有助於縮小與全球競爭同業之間的估值差距。隨著市場對記憶體晶片需求激增，SK海力士已成為全球主要受惠者之一。

美國 記憶體 基礎設施

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