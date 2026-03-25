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美國組建能源、半導體聯盟！號召新加坡、卡達、瑞典等盟友 預計投入1兆美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普政府計劃成立一個投資聯盟，打算投入合計1兆美元用於能源、礦產與半導體項目。（路透）
川普政府計劃成立一個投資聯盟，打算投入合計1兆美元用於能源、礦產與半導體項目。（路透）

川普政府23日表示，計劃成立一個投資聯盟，打算投入合計1兆美元用於能源、礦產與半導體項目，打造一個由美國掌控的關鍵商品新供應來源。而美方預計出資2.5億美元。

紐約時報報導，美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）指出，這個自願性聯盟的成員將包括新加坡、阿拉伯聯合大公國、卡達與瑞典等國，再加上美國。該基金「將作為催化劑，向全球合作夥伴發出可信的行動呼籲，讓各方為共同的戰略目標投入大量資金」。

這項投資源自美國政府去年12月提出的「矽和平」（Pax Silica）經濟安全倡議，旨在建立安全的全球半導體供應鏈。美國官員表示，該計畫也將促成合作夥伴國家人工智慧產業間達成更多合作協議，這些夥伴國包括日本、南韓、新加坡、荷蘭、以色列、阿聯、英國、澳洲與瑞典。

海柏格指出，鑑於伊朗戰爭對全球經濟構成的威脅，美國政府正將這項行動擴大到涵蓋能源安全領域。目標是確保「支撐半導體與科技供應鏈的礦產、港口、運輸走廊與能源資產，始終掌握在可信賴一方的手中」。

目前尚不清楚川普政府是如何得出1兆美元這個總額，也不清楚這樣一筆鉅款將如何實現。根據聯合國的統計，去年全球外國直接投資總額僅為1.6兆美元。

川普也曾強調，其貿易協議中包含數兆美元對美國經濟的投資，但專家同樣質疑這些數字的真實性。

海柏格透露，日本軟銀集團與新加坡投資基金淡馬錫將成為創始成員之一，兩者合計管理資產逾1兆美元。軟銀執行長執孫正義此前曾提出對美國的宏大投資計劃。

出於美國AI資料中心及更廣泛的全球電子供應鏈都過度依賴台灣的擔憂，川普政府一直試圖重振美國的半導體製造業。

此外，中國去年對稀土與磁材實施出口管制，引發供應鏈不安。美國正透過國內開發與盟友合作尋求替代來源，但供應鏈建立仍需數年。

海柏格周一在華盛頓表示，荷莫茲海峽航運受阻凸顯依賴風險，並警告電纜、港口與運輸走廊等基礎設施也可能成為戰場的一部分。

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