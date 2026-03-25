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澳洲、歐盟簽署自貿協定

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

歐盟執委會主席范德賴恩與澳洲總理艾班尼斯24日簽署自由貿易協定（FTA），結束近十年的談判過程，強化了彼此關係，雙方都尋求透過互相支持，抵禦川普關稅的影響，並降低對中國大陸關鍵礦產的依賴。

雙方的談判始於2018年，但進展一直較為緩慢，隨著全球貿易緊張局勢加劇，才開始加快腳步。

根據協議，未來歐盟對澳洲出口商品中超過99%關稅都將被取消，每年為企業節省10億歐元關稅支出。歐盟執委會預計，這項協議將在未來十年推動歐盟對澳洲總出口最多增加33%，其中乳製品與汽車製造業出口將成長約50%。歐洲將針對包括起司、肉類製品、巧克力、葡萄酒及氣泡酒在內的進口產品，取消澳洲關稅。未來十年，允許進入歐盟的澳洲牛肉配額，也將增加至目前的十倍以上。澳洲農產品業者必須停止對品牌食品使用大多數的地理標誌名稱。

雙方同時簽署了提升防務合作及關鍵原材料合作的協議。

范德賴恩表示：「歐盟與澳洲地理上可能相距遙遠，但在看待世界的方式上，我們再貼近不過。」「我們正向全世界傳遞一個強烈信號：在動盪時期，友誼與合作才是最重要的。」

關稅 關鍵礦產 自貿協定

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