日2月核心CPI增長低於預期

最新數據顯示，日本2月核心通膨率年增率為1.6%，近四年首度低於日銀（央行）目標，原因是燃油補貼措施抵銷日圓走軟帶來的影響。儘管這不太可能改變日銀的貨幣緊縮計畫，但也使日銀接下來要推動升息的溝通變困難。

日本內務省24日公布的數據顯示，剔除生鮮食品的2月核心消費者物價指數（CPI）年升1.6%，較1月的2%放緩，升幅為2022年3月以來最小，也低於分析師預期的1.7%。

再剔除燃料價格的核心 - 核心CPI年升2.5%，也較前月的2.6%下降。整體CPI更從1月的1.5%降至1.3%，也是2022年3月以來最小增幅。

NLI研究所經濟研究部主管齋藤太郎表示：「通膨放緩的最大因素是，政府公用事業補貼措施。但由於伊朗衝突的影響，核心CPI很可能在下一次數據公布時回升至2%左右，這顛覆了市場此前關於通膨在戰前一段時間內將維持在2%以下的預期。」

彭博經濟研究分析師另指出，「剔除補貼效應的核心通膨指標仍遠高於2%的目標，這表明工資-物價的循環依然穩固，並可能因最新一輪薪資談判而得到強化。這也令日銀對供應衝擊向潛在價格趨勢的傳導保持警惕，從而推動其在短期內升息。」

經濟學家普遍預期2月物價漲幅趨緩，因首相高市早苗自1月起恢復實施為期三個月的公用事業補貼。由於日本政府已背負全球最沉重的公共債務負擔，投資者正密切關注高市早苗能維持能源補貼多久，以及可能祭出哪些額外措施。