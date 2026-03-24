美股早盤／伊朗否認和談…以伊仍在相互攻擊 道瓊跌逾300點

美股24日早盤三大指數走低，吐回前市部分漲幅。美股前一個交易日因市場重新燃起對美伊衝突可望獲得解決的期待而漲逾1%。

道瓊工業指數23日早盤跌340點或0.7%；標普500指數和那斯達克指數均跌0.5%；費城半導體挫0.15%；台積電ADR跌0.4%。

國際油價24日反彈，布蘭特原油期貨上漲逾3%，突破每桶103美元；西德州中級原油期貨上漲4%至每桶92美元以上。

知情人士透露，在川普宣布「已與伊朗進行建設性對談」前，美國確實透過中東中間人與伊朗進行一系列閉門會談。不過，報導指出，阿拉伯調停人私下表示，對雙方是否能迅速達成協議存有疑慮，因彼此立場仍存在明顯分歧。

此外，以色列與伊朗24日繼續相互發動新一波攻擊，伊朗也否認正與美國進行談判，使投資人對停火談判的實際成效愈發困惑。