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燃油價格上漲 越南航空4月起每週暫停23個國內航班

中央社／ 河內24日綜合外電報導
中東戰爭導致燃油供應吃緊，越南航空公司將自4月起每週暫停23個國內航班。另外，越南各家航空公司正考慮對國際航線加收燃油附加費，最快4月生效，這意味著票價即將調漲。圖／歐新社
中東戰爭導致燃油供應吃緊，越南航空公司將自4月起每週暫停23個國內航班。另外，越南各家航空公司正考慮對國際航線加收燃油附加費，最快4月生效，這意味著票價即將調漲。圖／歐新社

中東戰爭導致燃油供應吃緊，越南航空公司將自4月起每週暫停23個國內航班。另外，越南各家航空公司正考慮對國際航線加收燃油附加費，最快4月生效，這意味著票價即將調漲。

法新社報導，越南民航局（Civil Aviation Authority of Vietnam）昨晚發表聲明表示：「越南航空（Vietnam Airlines）計劃4月1日起，暫時停飛部分航線，每週合計23班。」

民航局說：「由於中東戰爭導致航空燃油供應吃緊，國內航空公司面臨燃油短缺的風險，因此決定縮減航班。」但國內主要航線，以及國際航班仍維持正常營運。

民航局補充說，越南各家航空公司正計劃對國際航線加收燃油附加費，預計最快4月生效。

另外，緬甸國營航空公司22日也宣布因「不可抗因素」取消部分國內班機，但未說明具體細節。

泰國國際航空公司（Thai Airways）因中東戰爭導致油價上漲，營運成本大幅增加，目前正準備向泰國民航局申請調高燃油附加費，預計整體機票平均價格將調漲10%至15%。

美國聯合航空公司（United Airlines）上週表示，受航空燃油價格大漲影響，已開始縮減航班運量，並預期隨著波斯灣戰事持續，燃油價格還會進一步攀升。

中東戰爭2月底爆發以來，國際油價飆漲，引發燃油短短缺疑慮，造成航空燃油價格飆漲。越南政府昨天與俄羅斯簽署雙邊油氣生產協議，並向卡達、科威特、阿爾及利亞和日本等多國尋求燃油支援。

航班 民航局 越南 航空公司

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