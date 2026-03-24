日企博邁立鋮：稀土磁鐵供應鏈最快2027年脫離中國

中國1月加強稀土等軍民兩用物項對日出口管制後，日本博邁立鋮（Proterial）社長史泰克表示，公司去年發布不使用重稀土的磁鐵，計畫4月推出性能更高的磁鐵；預計稀土磁鐵供應鏈最快在2027年完全擺脫對中國的依賴。

日本經濟新聞中文網今天刊出對史泰克（Sean M.Stack）的專訪，並指Proterial（原日立金屬，博邁立鋮）和信越化學工業一樣，是為數不多涉足從稀土原料到純電動汽車（EV）磁鐵製造的日本企業。

目前全球重稀土幾乎依賴中國供應，日本面臨「卡脖子」風險，正積極研發不含重稀土的釹磁鐵。

史泰克表示，博邁立鋮於2025年發布了不使用重稀土的磁鐵，計畫於2026年4月推出性能更高的磁鐵，屆時可以滿足現有客戶的幾乎所有用途。目前，公司可以為大量客戶提供不依賴中國的供應鏈，進而消除相關風險。

他說，目前公司有部分產品還離不開重稀土，因此今後也需要。不過，與2年前相比，由於技術開發，重稀土的需求量有所減少。

當被問及稀土供應鏈能否順利構建，史泰克指出，日本能源與金屬礦物資源機構（JOGMEC）和雙日商社出資的澳洲萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）現在也提供少量的重稀土，但仍然很少。全世界有很多重稀土的開採項目正在推進，公司正在與相關企業建立關係。最快在2027年有望開始從其他供應來源採購重稀土。

史泰克說，這樣一來，從礦山到磁鐵的供應鏈將完全擺脫對中國的依賴，很多客戶表示「願意為沒有中國風險的供應鏈支付更高的價格」。關於重稀土的開採和分離，2027年或2028年前後，透過再利用材料或開採，供應基本可以滿足。

不過，在應對高性能磁鐵的脫中國化需求的同時，Proterial也在中國從事磁鐵製造。史泰克坦承，僅憑萊納斯的重稀土還不夠，所以公司維持著與中國供應商的關係，關鍵是在明確表示「我們並非反中國」的同時妥善管理風險。即使在因政治局勢緊張而發生波動的情況下，也盡可能確保穩定供應。

當被問及日本推進稀土的國產化，能否成為稀土大國，史泰克說，日本吸取了2010年的稀土衝擊的經驗，為了構建供應鏈，積極推進了充分的投資和支持。除了對萊納斯的投資之外，岩谷產業和JOGMEC還向法國擁有稀土分離與回收技術的企業投資。

他認為，與美國等其他國家政府最近才開始採取應對措施相比，日本表現出更有前瞻性的姿態。今後為了盡可能減少供應鏈的風險，預計日本政府將繼續保持戰略性、深思熟慮的姿態。