不靠火箭了！馬斯克最狂構想曝光 在月球建「這裝置」投射AI衛星

馬斯克日前宣布「TeraFab」計畫，擬將全球最依賴電力的人工智慧（AI）基礎設施，轉移至月球表面，旨在打破地球算力的「太瓦天花板」（terawatt ceiling），開啟拍瓦（PW，1,000太瓦）級的智慧時代。

馬斯克的最新構想，是透過在月球上建造電磁質量投射器（mass driver），克服地球的能源限制，利用月球的真空環境、低重力，還有太陽能，藉以支持大規模的AI基礎設施。

該計畫不再使用更多火箭，而是運用一條巨型電磁軌道，借助太陽能將衛星投射進入太空。這些軌道可能綿延數十公里，透過磁場讓搭載AI設備的衛星加速，使其達到能脫離月球的速度（escape velocity）。

值得注意的是，該策略可免除對昂貴且波動性高的化學推進劑的依賴，也不再產生散落在地球海洋、造成環境負擔的火箭助推器殘骸。該計畫還可利用SpaceX的星艦，運送初期設備，最終建立一個分散式的軌道網路，這個網路的供電能力可達現行系統的1,000倍。

倘若實現，將AI基礎設施部署於太空，可減少資料中心與城市之間的電力資源競爭，使AI運作得以在月球龐大且不受限的能源環境中擴張。

但也有人質疑，要達到1拍瓦的算力，必須發射逾百萬噸的原料，星艦發射次數每天就需要約135次。

馬斯克說，「我們將挑戰運算的物理極限，做些瘋狂的事情」，「我要活得夠久，以便目睹質量投射器登上月球」。

馬斯克的另一項宏大構想，是在月球建立一座工廠，利用機器人製造以太陽能供電的AI衛星，並透過電磁質量投射器將其發射至分散式軌道網路。

目前考慮兩種設計，一是以單次強大推力加速的電磁軌道砲（railgun），二是透過一系列定時啟動的磁體、提供穩定且可控的加速效果的線圈砲（coilgun），後者被認為較能保護敏感的AI載荷，是更好的選項。