美媒：習近平官場反腐整風 波及全球葡萄酒貿易

美媒報導，中共總書記習近平發動黨內大規模反腐整風以來，不但使中國曾經蓬勃發展的進口葡萄酒市場迅速降溫，庫存堆積如山，更讓法國、澳洲等地的葡萄酒莊園拔除藤蔓，任由葡萄腐爛，使得全球葡萄酒貿易成為「最新的受害者」。

習近平2012年11月就任總書記以來，即在全黨、全國、全軍發動大規模反腐，中國餐飲業及高檔會所因此受到程度不一的衝擊。華爾街日報今天以「習近平的官場整風行動又添新受害者：全球葡萄酒貿易」為題，作上述報導。

報導指出，2025年12月，全球葡萄酒巨頭、澳洲富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）表示，該公司中國經銷商的倉庫裡，積壓了價值高達1.5億美元（約新台幣48億元）的庫存葡萄酒，成為棘手難題。

2025年5月，中國政府明令禁止在黨政機關公務接待活動中提供酒品。據當時媒體報導和與會者透露，中國大小官員深怕觸犯規定，甚至連國有酒企在聚會上，也沒有提供酒品。

根據報導，中國曾是全球最有利可圖的葡萄酒市場之一，但如今中國經濟形勢嚴峻，再加上習近平對官場的反腐整風，導致中國葡萄酒市場一落千丈。受此影響，從法國盛產葡萄酒的波爾多（Bordeaux）到澳洲，葡萄園主們被迫拔除藤蔓，任由葡萄腐爛在田間。

報導指出，中國2025年的葡萄酒進口額下滑11%，僅有2018年最高峰的一半，這對全球釀酒商造成了毀滅性打擊。歐洲酒商保樂力加（Pernod Ricard）和帝亞吉歐（Diageo）在中國的銷售額也出現兩位數下滑。而富邑集團2025年12月已表示，將削減未來對中國的發貨量。

澳洲酒商博倫博拉（Borambola Wines）老闆麥穆倫（Tim McMullen）表示，「我們眼睜睜看著（中國）市場幾乎完全枯竭了」。2019年，該公司還有40%的利潤來自中國，但過去一年在中國的銷售額歸零。因此，這個產季他只能任由30%的葡萄爛在藤上。

在中國葡萄酒市場巔峰期，智利、澳洲、美國加州和法國的葡萄種植者都大賺一筆，連中國籃球明星姚明也在加州經營葡萄酒生意，中國富豪們更在波爾多收購了約100處酒莊。2019年，波爾多1/4的出口葡萄酒銷往中國，中國成為波爾多葡萄酒最大的國際市場。

但到2025年，波爾多葡萄酒對中國的出口量不到2017年的1/4。2023年以來，整個波爾多地區已因此放棄約20%的葡萄種植面積。

如今，這些中國富豪紛紛拋售他們在波爾多的酒莊，其中被法國酒商買回的酒莊，便把一度被改成「中國風」而引發爭議的名字，改回原來的法國名字。

在中國，中國酒商怡園酒莊（Grace Vineyards）董事長陳芳（Judy Chan）也表示，葡萄酒在中國失去了光環，現在點葡萄酒已經不那麼時髦了。由於業績下滑，這家家族式經營的酒莊2025年陷入虧損，陳芳同年12月只好把多數股權賣給一家中國零售巨頭的創辦人。

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