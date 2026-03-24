川普政策轉彎暫緩打伊朗能源設施 亞股多收高

在美國總統川普宣布暫緩打擊伊朗能源基礎設施，並稱與德黑蘭進行「良好」會談後，亞洲股市今天多收漲。不過，由於對中東戰爭有望降溫的樂觀情緒仍顯脆弱，油價小幅回升。

法新社報導，川普（Donald Trump）宣布，在與伊朗政權一位「高層人士」協商過後，他決定將打擊伊朗能源基礎設施的行動暫緩5日。消息一出，紐約股市昨天大漲，原油價格則下挫。

這項消息提振外界期待，盼望中東衝突結束、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復暢通，全球1/5原油及天然氣需經該海峽運輸。

澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）高級研究策略師布朗（Michael Brown）表示：「這個訊號非常明確。川普收回週末發出的最後通牒，自衝突爆發以來，他似乎首次試圖降溫局勢，且嘗試尋找緩解衝突的出口。」

布朗指出：「對我而言，這是整起事件中最關鍵的部分。」

亞洲股市今天普遍收漲，東京、香港、上海、雪梨、首爾、新加坡和馬尼拉股市均收高，台北與威靈頓股市則收低。

投資人對美伊談判達成重大突破的可能性仍持懷疑態度下，原油價格出現反彈。布倫特原油（BrentCrude）上漲近3%，突破每桶102美元；西德州中級原油（WTI）攀升逾3%至每桶超過91美元。