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差距漸縮小？陸開源AI大受歡迎 美國會機構警告恐威脅美領先地位

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國國會諮詢機構「美中經濟暨安全檢討委員會」說，中國取得先進人工智慧（AI）晶片雖受限，但其在開訪原始碼AI主導地位正形成「自我增強的競爭優勢」，仍能挑戰美國對手。圖／路透
美國國會諮詢機構「美中經濟暨安全檢討委員會」說，中國取得先進人工智慧（AI）晶片雖受限，但其在開訪原始碼AI主導地位正形成「自我增強的競爭優勢」，仍能挑戰美國對手。圖／路透

美國國會諮詢機構「美中經濟暨安全檢討委員會」說，中國取得先進人工智慧（AI晶片雖受限，但其在開訪原始碼AI主導地位正形成「自我增強的競爭優勢」，仍能挑戰美國對手。

路透社報導，阿里巴巴、Moonshot和MiniMax等中國公司開發的大型語言模型（LLM）受惠於成本較低，如今在HuggingFace和OpenRouter等AI工具平台上，其全球使用率在排行榜中稱霸。

「美中經濟暨安全檢討委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission）今天發布報告指出，中國推動在廣泛層面應用AI，來讓其生產基地、工廠、物流網絡和機器人技術升級，這也正不斷產生真實世界數據來回饋改善模型。

報告寫道：「這個開放的生態系統，使得中國即使計算能力顯著受限，仍能朝向新開拓領域不斷創新和接近。...中國實驗室的表現，已縮小與西方頂尖大型語言模型間的差距。」

美國國會議員為了不讓中國取得最先進AI晶片，自2022年起已祭出數輪出口限制措施。與此同時，包括ChatGPT開發商OpenAI、Claude開發者Anthropic及幾家傳統科技業巨擘等美國公司，也投入了數以10億計美元來維持在AI領域的領先地位。

不過，根據美中經濟暨安全檢討委員會的看法，這些美企的地位可能正受到威脅。報告提醒：「開放模型的不斷繁殖，為邁向AI領導地位另闢途徑。」

有些人估計，目前在美國新創AI公司當中，可能約有80%使用中國的開放原始碼AI模型。

報告並提到，隨著AI拓展重心從大型語言模型轉向代理型AI和實體AI，中國可能占據更有利位置來將其收集到的龐大資料，用於加強發展人形機器人、自動駕駛軟體甚至軍民兩用科技。

美中經濟暨安全檢討委員會副主席庫肯（MichaelKuiken）接受路透社訪問時說：「在實體AI的部署方面，美國與中國有些微差距，而這個差距會隨著時間自行擴大。…我們現在正開始目睹。」

庫肯還透露，美中經濟暨安全檢討委員會正在觀察，在生物科技、量子計算和先進材料等領域，中國是如何運用AI。

AI 阿里巴巴 美國 晶片 ChatGPT OpenAI

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