日本2月通膨放緩 中東戰爭油價飆物價恐再漲

日本政府今天公布的數據顯示，日本2月通膨壓力放緩，但隨著中東戰爭引發原油價格飆升，物價近期恐再度攀漲。

法新社報導，去年10月接任首相的高市早苗已承諾將打擊通膨列為施政首要之務。此前，日本民眾對物價上漲的高度不滿，是導致高市前兩任首相下台的主因之一。

數據顯示，剔除波動較大的生鮮食品後，2月核心消費者物價指數（CPI）年增幅1.6%，低於1月的2.0%，也是自2022年3月以來最小增幅。

此外，2月白米價格年增16.6%，漲幅雖仍顯著，但較前幾個月已明顯放緩。

若計入生鮮食品，2月整體CPI則由1月年增1.5%，放緩至1.3%，低於市場預期的1.5%。

儘管通膨呈降溫跡象，日本中央銀行上週警告，受中東戰爭導致「近期原油價格上漲」影響，預期通膨率將再次走高。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家安格利克（Stefan Angrick）今天表示：「通膨壓力減輕的現象恐怕不會持續太久。」

安格利克指出，政府補助是2月通膨數據下滑的主因，但隨著中東衝突擾亂大宗商品價格與成長前景，CPI再度跳升將是重大風險。