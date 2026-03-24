快訊

突遇狀況？美軍B-52轟炸機發「緊急訊號」 降落英國基地

大牌女星之女大崩壞！坂口杏里超商偷三明治被捕 曾轉戰AV界、閃婚閃離惹爭議

聽新聞
0:00 / 0:00

資安疑慮？陸企參與越南5G建設 歐盟示警：恐衝擊對越投資意願

中央社／ 河內24日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）官員今天警告，中國供應商參與越南5G網路建設，恐令外國企業對投資越南望之卻步。示意圖。圖／路透社
歐洲聯盟（EU）官員今天警告，中國供應商參與越南5G網路建設，恐令外國企業對投資越南望之卻步。示意圖。圖／路透社

歐洲聯盟（EU）官員今天警告，中國供應商參與越南5G網路建設，恐令外國企業對投資越南望之卻步。

路透社報導，歐洲電信巨擘愛立信（Ericsson）與諾基亞（Nokia）正為越南發展核心5G網路，但越南國營電信業者近幾個月來將5G合約授予上述兩家歐企的中國競爭對手華為與中興。

歐盟國際夥伴關係事務執委西克拉（Jozef Sikela）在河內舉行的歐盟與越南投資論壇場邊，接受路透社訪問時被問及越南與中國的合約。他指出：「對於戰略性領域的依賴應保持謹慎。」

西克拉提及：「5G是新戰場。透過網路可以讀取並控制大量資訊，因此必須時刻謹慎，選擇值得信賴的供應商。」

他還說：「若投資人對他們的資訊安全存有疑慮，他們可能會選擇不承擔風險，並且不願投資。」

越南 華為 歐盟 5G

相關新聞

自曝張忠謀曾找他當執行長 黃仁勳揭台積電「1重要無形技術」

輝達執行長黃仁勳接受美國Podcast主持人弗里德曼訪問時表示，「信任」是他最看重台積電的一項無形技術。他也證實張忠謀曾...

憂伊朗戰事帶來「這個風險」 法國巴黎資產管理減碼部分台韓晶片股

法國巴黎資產管理公司新興市場股票資深投資專Song Zhe表示，在伊朗戰爭爆發後，已削減對台積電與南韓半導體股的部分曝險，理由是供應長期受擾風險可能尚未完全反映在這些公司的股價上。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

燃油價格上漲 越南航空4月起每週暫停23個國內航班

中東戰爭導致燃油供應吃緊，越南航空公司將自4月起每週暫停23個國內航班。另外，越南各家航空公司正考慮對國際航線加收燃油附...

日企博邁立鋮：稀土磁鐵供應鏈最快2027年脫離中國

中國1月加強稀土等軍民兩用物項對日出口管制後，日本博邁立鋮（Proterial）社長史泰克表示，公司去年發布不使用重稀土...

不靠火箭了！馬斯克最狂構想曝光 在月球建「這裝置」投射AI衛星

馬斯克日前宣布「TeraFab」計畫，擬將全球最依賴電力的人工智慧（AI）基礎設施，轉移至月球表面，旨在打破地球算力的「太瓦天花板」（terawatt ceiling），開啟拍瓦（PW，1,000太瓦）級的智慧時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。