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資安疑慮？陸企參與越南5G建設 歐盟示警：恐衝擊對越投資意願
歐洲聯盟（EU）官員今天警告，中國供應商參與越南5G網路建設，恐令外國企業對投資越南望之卻步。
路透社報導，歐洲電信巨擘愛立信（Ericsson）與諾基亞（Nokia）正為越南發展核心5G網路，但越南國營電信業者近幾個月來將5G合約授予上述兩家歐企的中國競爭對手華為與中興。
歐盟國際夥伴關係事務執委西克拉（Jozef Sikela）在河內舉行的歐盟與越南投資論壇場邊，接受路透社訪問時被問及越南與中國的合約。他指出：「對於戰略性領域的依賴應保持謹慎。」
西克拉提及：「5G是新戰場。透過網路可以讀取並控制大量資訊，因此必須時刻謹慎，選擇值得信賴的供應商。」
他還說：「若投資人對他們的資訊安全存有疑慮，他們可能會選擇不承擔風險，並且不願投資。」
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