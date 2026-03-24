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自曝張忠謀曾找他當執行長 黃仁勳揭台積電「1重要無形技術」

中央社／ 舊金山23日專電
輝達執行長黃仁勳（右）和張忠謀。圖／美聯社
輝達執行長黃仁勳（右）和張忠謀。圖／美聯社

輝達執行長黃仁勳接受美國Podcast主持人弗里德曼訪問時表示，「信任」是他最看重台積電的一項無形技術。他也證實張忠謀曾找他當台積電執行長，但他選擇婉拒。罕見被問到生死，他則說希望是在工作中離世。

黃仁勳在與弗里德曼（Lex Fridman）的深度訪談中指出，大家對台積電最大的誤解便是以為他們的優勢只有技術，然而更關鍵的是，他們有能力去協調全球數百家公司不斷變動的需求，且重視承諾，「一旦答應何時交付晶圓，就一定會準時交付」。

黃仁勳形容，台積電的製造系統協調能力堪稱奇蹟，是它之所以成功的原因之一。

他也認為，台積電具有其他公司罕見的文化，一方面不斷推進技術至前沿，另一方面又以客戶服務為導向，能夠在這兩者之間取得平衡，而且同時達到世界級水準。

黃仁勳說，第三點，也是他最看重的就是他們所創造的一種無形技術，叫做「信任」。

他表示，「我信任他們，可以把我的整個公司建立在他們之上。」30年來，輝達透過台積電進行了大筆、甚至數千億美元的生意，而「我們之間甚至沒有合約」。

黃仁勳也向弗里德曼證實，台積電創辦人張忠謀確實曾經親自邀請他擔任台積電執行長，「我真的感到受寵若驚，也非常榮幸。」他表示，台積電是歷史上最具影響力的公司之一，張忠謀也是他人生中最敬重的企業領袖之一，同時也是他的摯友。

張忠謀在自傳中提到，曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電，黃仁勳曾婉拒。黃仁勳之前受訪表示，張忠謀說的「就是定論」，他不會重述張忠謀說的故事。

黃仁勳告訴弗里德曼，當時他已經看見了輝達未來會成為什麼樣的公司，也看見了輝達可能帶來的影響力，那是一件非常重要的事，他有責任實現它，因此選擇婉拒。

長達近2.5小時的訪談，黃仁勳談到輝達、人工智慧（AI）、供應鏈、甚至生命等議題。

當弗里德曼問他「會害怕死亡嗎？」黃仁勳說，「我真的不想，我有一個美好的生活，我有很棒的家庭，我有非常重要的工作。」他表示，他的人生並非僅是「一生一次」的經歷，而是「人類史上一次」的經歷，自己非常認真地看待這一切。

他表示不相信接班計畫，原因不是因為自己不會離開，而是如果真的在意自己離開之後公司的未來，那麼最該做的事就是不斷把知識、資訊、技能、經驗等傳遞出去。

黃仁勳也表示，希望自己是在工作中離世，最好是瞬間，而非經歷漫長的痛苦。

他說，「現在有很多我們想做的事情，而且現在都在我們的能力範圍內，也在我這一生可以達成的範圍內；你幾乎不可能不對它們抱有浪漫的情感」。

人工智慧 輝達 張忠謀

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