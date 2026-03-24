憂伊朗戰事帶來「這個風險」 法國巴黎資產管理減碼部分台韓晶片股

法國巴黎資產管理公司新興市場股票資深投資專Song Zhe表示，在伊朗戰爭爆發後，已削減對台積電與南韓半導體股的部分曝險，理由是供應長期受擾風險可能尚未完全反映在這些公司的股價上。

彭博資訊報導，Song Zhe在受訪時表示：「市場可能尚未完全反映某些尾部風險（tail risks）。若荷莫茲海峽關閉時間拉長，對能源市場與全球供應鏈造成的干擾程度，難以用過去的經驗來建立模型。」

位於伊朗沿岸的荷莫茲海峽幾乎形同封鎖，導致液化天然氣（LNG）和氦氣運輸受阻，使南韓與台灣可能需要與全球其他買家競相搶貨。

鑒於半導體在MSCI AC亞太指數中權重極高，任何衝擊對該指數造成很大的影響。

法巴資產管理公司在對台韓晶片股獲利了結後，已增持了一些石油與天然氣類股。此外，在削減對台積電的持股後，該公司也將資金重新配置至其他台灣企業。

法巴資產管理公司目前在新興市場與亞洲投資組合中，約10%資金配置在現金，作為抵禦潛在風險的審慎緩衝。