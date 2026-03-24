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SK海力士擬赴美發行ADR籌資百億美元 宣告買EUV支援新一代製程

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓記憶體大廠SK海力士傳出尋求在美上市，籌措10兆至15兆韓元（100億美元）資金。圖／路透
南韓記憶體大廠SK海力士傳出尋求在美上市，籌措10兆至15兆韓元（100億美元）資金。圖／路透

南韓記憶體大廠SK海力士正尋求透過在美上市，籌措10兆至15兆韓元（100億美元）資金，在AI熱潮帶旺記憶體需求之際，籌資用於擴大產能。此外，SK海力士將向半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）韓國公司買進一台極紫外光（EUV）微影設備，交易金額為11.9兆韓元。

根據監管申報文件，SK海力士最新的採購是要確保取得EUV設備，以便支援新一代製程的量產。

另外，韓國經濟日報引述產業消息報導，SK海力士計劃透過發行美國存託憑證（ADR）在美國上市，籌得的資金將用於建設AI基礎設施，例如在位於南韓京畿道龍仁市的半導體聚落興建先進晶圓廠，以及擴大記憶體產品產能。

SK海力士發言人針對報導回應表示：「包括ADR在內，各種提升股東價值的措施目前都在評估中，但尚未做出任何最終決定。」

若在美上市，將使公司能接觸新的投資人資金來源，並有助於縮小與全球競爭同業之間的估值差距。隨著市場對記憶體晶片需求激增，SK海力士已成為全球主要受惠者之一，過去一年來股價大漲364%，成為推動韓股大盤指數Kospi同期間上漲110%的關鍵動力之一。

Eugene資產管理投資長河錫根（音譯）表示：「一旦美國機構投資者能透過ADR直接投資AI基礎設施題材，SK海力士在高頻寬記憶體（HBM）領域的領先地位所應享有的溢價倍數，將可望真正反映在其估值上。」

若SK海力士赴美籌資計畫成真，將成為外國企業在紐約最大規模的上市案之一。

為提升股東價值，SK海力士今年註銷約1,530萬股庫藏股，價值約12.2兆韓元。韓國經濟日報指出，潛在美國上市的規模可能約占流通股份的2.4%，大致相當於註銷庫藏股的數量。

ADR SK海力士 美國

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