歐洲央行稱AI有望推升歐元區生產力 10年增幅逾4%

歐洲央行首席經濟學家雷恩（Philip Lane）今天表示，人工智慧（AI）在未來10年內，可能將歐元區的生產力成長率提升超過4個百分點。

不過他也警告，長期的能源衝擊可能會減緩這個進程。

路透社報導，雖然歐洲央行當前的焦點是中東衝突及戰事對通膨可能造成的影響，但雷恩強調，AI是歐元區經濟前景的一個關鍵長期驅動力。

他在歐洲央行一場會議上表示，採用AI所帶來的潛在回報，將根據技術的普及速度而有很大差異。

雷恩指出，若AI的普及率與過去網際網路等創新技術一致，10年內將帶來至少1.5個百分點的額外生產力成長。但若採用速度維持現狀並涵蓋至少半數經濟活動，增幅可能超過4個百分點。

然而，他也警告，鑑於AI技術的高度能源消耗，持續高昂的燃料成本會抑制新AI模型的建構進程，同時也會限制採用率。

雷恩指出，歐洲的起步已經落後。歐元區的專利中僅約3%與AI相關，相較之下，美國的比例為9%。

此外，歐元區居民每年花費近2500億歐元支付給外國專利持有者，其中大部分位於美國，這凸顯出歐元區對進口技術的依賴。

雷恩將部分原因歸咎於歐洲資本市場深度不足，他表示這限制了擴大創新所需的投資。

他指出：「確保廣泛的融資管道、支持AI在較小企業間的擴散，以及投資於技能和相關無形資產，對於實現AI潛力並限制調整成本至關重要。」