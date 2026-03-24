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不只石油危機 荷莫茲海峽海纜若斷商務損失巨大

中央社／ 開羅23日專電

荷莫茲海峽因美伊開戰全球矚目。有分析指出，荷莫茲海峽不僅是能源要道，也攸關周邊國家的海底電纜安全，若因衝突受損，潛在的商業損失將十分可觀。

總部設於華盛頓的美國市場研究公司Telegeography近日在網站發文稱，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）與西邊紅海的海纜網路，流量約占全球資料量18%，是全球金融貿易重要的數位基礎設施之一。

在近期發生的美伊衝突中，阿聯和巴林的資料中心都已遭到破壞。荷莫茲海峽此刻最嚴峻的風險是，若電纜被破壞，可能無法及時修復。

阿聯媒體「海灣時報」（Khaleej Times）報導，荷莫茲海峽的水面下鋪有光纖電纜，這些電纜傳輸的數位訊號為橫跨多國的金融、貿易、雲端運算和供應鏈提供動力。

隨美國、以色列伊朗之間的戰爭進入第4週，分析人士警告，戰事恐讓價值5兆美元的全球商務活動面臨風險。

阿聯網路安全解決方案機構「拉亞集團」（RayadGroup）總經理艾約布（Rayad Kamal Ayub）說，大多數人不曉得，荷莫茲海峽不只是石油運輸的要道，更是海底電纜通道之一。

報導引述聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的資料指出，荷莫茲海峽內海纜承載的數據流量，支撐每年高額的數位商業基礎設施。

艾約布分析，荷莫茲海峽的海纜系統一旦中斷，海灣地區的國家將失去70%至90%的網路連接，東非地區可能下降40%至50%，巴基斯坦50%至60%，印度30%至40%。

此外，海纜維修船必須先取得許可才能進入海纜故障的水域。且在維修期間內，維修船必須保持靜止，如此一來，維修船就容易成為攻擊目標。

除海纜維修困境外，紅海地區本身的問題也導致多個新海纜系統的安裝工作被擱置。科技巨頭Meta及其合作夥伴已宣布，受美伊戰爭緊張局勢升級影響，波斯灣大型海纜系統施工作業暫停。

艾約布疾呼，牽動全球網路的荷莫茲海峽，現在正因美伊戰爭，面臨幾十年來最嚴峻的海底基礎設施威脅。

非政府組織「更美好世界活動」（BWC）也在網站發文指出，目前有6組大型海纜系統穿過荷莫茲海峽。這些由玻璃纖維和鋼絲製成的光纖電纜，並非堅固的軍事基礎設施。在中東緊張局勢下，這些海底基礎設施的脆弱性令人擔憂。

BWC強調，荷莫茲海峽海纜也攸關全球金融貿易、雲端計算，以及供應鏈系統的網路系統運轉。但這片龐大的海底基礎設施，僅由聯合國技術機構繪製航道圖並管理通行。

Telegeography指海纜故障並非罕見，全球每年約有200起此類事件，絕大多數受日常事故造成，如錨泊或捕魚活動。然而，現在中東地區的軍事行動，有可能會讓船隻在受到攻擊後，因下錨而間接造成海纜損壞。

2024年紅海曾發生類似事件。在葉門叛軍「青年運動」（Huthi）襲擊一艘船隻後，3條海纜因船隻下錨而受損，耗時6個月才完成修復。

Telegeography指出，如果現在海灣地區的海纜系統遭到破壞，該地區國家網路容量將面臨缺口。

美伊衝突 美伊開戰 以色列 伊朗

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