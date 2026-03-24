美元強、美債息高 伊朗戰事期間金價卻走軟

黃金需求通常會因戰爭和通膨而上升，但這回卻沒反映在伊朗戰事。隨投資人持續賣出，金價今天持續走低。美元走強與美債殖利率上升，都削弱黃金的吸引力。

財經新聞網CNBC報導，現貨黃金價格一度下跌2%，隨後跌幅縮小至1%，報每盎司4335.97美元。4月交割的黃金期貨最新下跌逾1%，報每盎司4358.80美元。現貨白銀下跌超過3%，報每盎司66.93美元，而期貨價格則下跌2.61%，報67.54美元。

衡量美元兌一籃子貨幣強弱的美元指數今天上漲0.5%。美元走強會削弱以美元計價黃金的吸引力，因為對其他貨幣持有者而言，黃金變得更貴。

自1月底創下每盎司5594.82美元歷史新高價以來，現貨黃金目前累計已下跌超過22%，尤其上週大跌近10%更是創下2011年9月以來最大跌幅；與此同時，美元指數自美國與以色列2月28日對伊朗開戰後，已上漲約3%。

市場觀察人士將目前金價下跌歸因於宏觀面與投資人調整投資結構等因素的綜合影響。

市場參與者也一直在評估美國貨幣政策預期。由於通膨持續存在，壓低聯準會（Fed）激進降息的可能性，使得美債殖利率維持在高位；較高的殖利率會讓不孳息的黃金相對較不具吸引力。10年期美債殖利率今天上升約 5個基點，來到4.384%。

有分析師指出，這波黃金拋售是長期上漲後的校正回歸，先前漲勢主要受地緣政治不確定性與結構性需求推動。黃金去年上漲超過64%。

金融投資服務與交易經紀公司eToro的市場分析師札維爾．王（Zavier Wong）說：「近期金價飆升至歷史高點，與其說是通膨推動，不如說是源於廣泛的信心流失：包括財政赤字、地緣政治破碎化以及各國央行悄悄降低美元儲備。」

他說：「在前面這波漲勢之後，勢必會有所盤整。過去一年黃金一直是表現較佳的資產之一，而當市場波動變大、方向不明時，那些用高槓桿（借很多錢）操作的基金和大型投資機構為安全起見，通常會先減少手上的投資部位，降低風險。」