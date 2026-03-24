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日本將二度釋出戰備油儲 3月底啟動產油國聯合庫存
日本首相高市早苗今天表示，日本將自26日起進一步釋出戰略儲備石油，並預計在本月底前動用產油國在日本境內共同儲存的石油庫存。
高市在社群平台X發文指出：「為了確保『全日本所需的必要量』…我們將自3月26日起釋出本國的石油儲備。」
她又說：「此外，產油國家在日本境內的聯合儲備，預計於3月底前開始釋出。」
根據日本石油協會資料，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與科威特等，都在日本境內儲存石油。
東京在3月16日已首次釋出相當於民間15天用量的石油儲備。
日本有95%的石油進口仰賴中東地區供應，其戰略儲備規模名列全球前茅，截至去年12月止超過4億桶。
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