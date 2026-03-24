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一年飆1,000%還不夠…輝達加持的這檔光學股 法巴說可再漲4成

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
法巴看好Lumentum受惠AI與雷射需求，股價在一年暴漲後仍有約4成上行空間。圖為Lumentum光學電路交換器。擷自Lumentum官網
法巴看好Lumentum受惠AI與雷射需求，股價在一年暴漲後仍有約4成上行空間。圖為Lumentum光學電路交換器。擷自Lumentum官網

光學元件製造商Lumentum股價一年內飆升近1,000%，在標普500成分股中漲幅名列第二，反映其產品在資料中心建置潮的重要性。法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師Karl Ackerman認為，這支股票還可能再漲40%。

財經網站MarketWatch報導，Ackerman將該股目標價由625美元上調至1,040美元，相較於周一收漲3%至728.95美元，這意味還有43%的上行空間。

看好的理由主要是超高功率雷射（UHP lasers）的強勁需求。輝達近期宣布投資20億美元，預料將帶動Lumentum擴產。此外，北卡羅萊納州新廠，年營收產能可達50億美元，也將支撐未來成長。另一方面，輝達新一代Vera Rubin AI基礎設施對光學元件的需求，以及Google對光學電路交換器的採購，也被視為重要動能。

但TD Cowen分析師Sean O’Loughlin持較保守看法。他雖認同雷射業務需求強勁，特別是UHP產品，但指出市場樂觀預期「已明顯領先」當前共識。O’Loughlin對Coherent看法更正面，認為其具備類似成長機會，但估值相對較低。

輝達

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