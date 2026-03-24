寶可夢也救不了美買氣弱！任天堂Switch 2年終銷售未達標 減產三分之一

任天堂公司因Switch 2年終假期期間需求低於預期，已啟動減產。知情人士指出，這款售價450美元的遊戲主機，本季生產目標下調至400萬台，較原先規劃的600萬台少了三分之一，減產步調預計持續至4月。

Switch 2自去年6月上市以來累計銷售1,737萬台，創下任天堂史上最成功的硬體首發。但進入第二年，銷售動能未能延續，尤其美國市場。日本市場則因推出價格較低（售價49,980日圓，約324美元）的本土專屬機型，表現相對穩健。

Switch 2遊戲《Pokémon Pokopia》成功推出並帶動任天堂股價本月大漲，但並未促使管理層加速主機生產。知情人士指出，任天堂正觀察該熱銷遊戲及其他新作能否持續帶動需求，再決定是否增產。他們還說，此次減產不影響任天堂達成本財年約2,000萬台的市場預期銷量。

在成本方面，記憶體晶片漲價對全球電子製造商帶來壓力。彭博上月報導指出，較高的半導體成本曾促使任天堂考慮調漲售價，但這並非此次減產的原因。知情人士表示，減產主因仍是消費需求放緩。此外，中東戰事可能增添物流變數，未來視情況不排除再增產。

低於預期的銷售動能，可能促使任天堂採取刺激需求措施，例如推出不同的硬體版本。一款主機上市的第二年對長期平台成功至關重要，用戶規模擴大可吸引開發者，進而帶動更多玩家加入。

任天堂內部也在檢討需求轉弱的原因，包括上市初期供貨充足，可能提前消化了原本應在稍晚出現的購買需求。