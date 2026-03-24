中國電動車在澳洲需求增 反情報專家：隱私堪憂

隨著中東戰事持續致油價高居不下，澳洲對中國電動車需求增加。反情報（counterintelligence）專家戴斯蒙（Dennis Desmond）向中央社指出，車主在購買電動車前須顧及個人隱私，或資訊被傳送到境外的風險。

澳洲廣播公司（ABC）於22日報導指出，由於油價飆升，加上澳洲利率高漲還有通膨等因素，導致電動車需求增，尤其便宜的中國電動車銷售業績提升。但專家提醒，不論對消費者還是澳洲政府來說，都不應忽視中國電動車所涉及的安全隱患。

前美國聯邦調查局（FBI）探員、現為RAVINN網路安全公司首席技術主管及澳洲陽光海岸大學（University of the Sunshine Coast）產業研究員戴斯蒙今天透過電子郵件回應中央社提問指出，消費者對中國電動車感興趣，除了為節省成本，也有顧慮到原油供應鏈中斷後的各種風險。但他表示，在成本和便利性考量之外，更不容忽略的，是中國等海外電動車所涉及的隱私問題。

戴斯蒙認為，安全性和隱私，才是購車時的重要考量。他提及2024年曾發表過文章，呼籲關注中國電動車可能對澳洲構成隱私和國家安全隱患，「澳洲政府現在較過往更為關注相關議題，但所做的措施仍是遠遠不夠」。

戴斯蒙提到，隸屬聯邦政府的澳洲網路安全中心（Australian Cyber Security Centre）承認，聯網汽車（connected vehicles）存在風險，包括隱私資訊洩漏及遠端駭客攻擊。政府也發布「2024-2027年聯網和自動駕駛汽車行動計畫」（2024-2027 Connected andAutomated Vehicle Action Plan），另澳洲資訊專員辦公室（OAIC）也加強調查聯網車的資訊處理方式。

戴斯蒙也批評，指澳洲並未建立完善的國家安全機制，即並未提出具有約束力的政策框架，以便應對來自高風險地區的電動車所存在的資料主權（datasovereignty）、遠端存取、軟體更新等方面的風險。

戴斯蒙強調，本質上，這不僅是中國電動車的問題，而是涉及整個聯網車的國家安全問題，「當製造商是一個擁有龐大權限的威權體制國家時，問題就會更嚴峻」。

因此，戴斯蒙建議消費者在購買相關汽車及其他任何聯網設備前，都須先了解可能涉及的隱私或安全問題；政府更應負起責任，規範澳洲境內產品銷售指南與警語，明確掌握產品對消費者風險及國家所構成的安全隱患。