8年談判落幕 澳洲與歐盟達成自由貿易協定

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩與澳洲總理艾班尼斯今天達成期待已久的自由貿易協定；在面對全球貿易不確定性的情況下，雙方達成妥協，以共同推動出口成長。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在歐盟主管貿易事務的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）陪同下訪問澳洲。27國組成的歐盟與依賴進口的澳洲正共同應對因中東戰爭引發的新一波能源脆弱性。

隨著歐洲面臨來自美國和中國的挑戰，這項貿易協議是布魯塞爾為推動貿易多元化而簽署的最新協議。

雙方同時簽署了提升防務合作及關鍵原材料合作的協議。

范德賴恩表示：「歐盟與澳洲地理上可能相距遙遠，但在看待世界的方式上，我們再貼近不過。」

「我們正向全世界傳遞一個強烈信號：在動盪時期，友誼與合作才是最重要的。」

經過8年談判，雙方克服了關於澳洲使用歐洲地理名稱以及澳洲牛肉進入歐洲市場等關鍵分歧點，最終達成協議。

妥協內容包括：澳洲釀酒商可在國內使用普羅賽克（ Prosecco）一詞，但10年後必須停止將其用於出口。

歐洲汽車製造商將因澳洲提高電動車豪華車稅起徵點而受益，現有3/4電動車將獲得免稅待遇。

根據貿易協定，歐盟預期未來10年對澳洲的出口將增長1/3，其中乳製品與汽車製造業出口將成長約50%。

未來10年，允許進入歐盟的澳洲牛肉配額將增加至目前的10倍以上，但仍低於澳洲農民所期望的水準。

歐盟企業去年向澳洲出口了價值370億歐元（約429億美元）的商品，2024年出口服務業額則為310億歐元。