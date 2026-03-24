快訊

下葬61年祖母未腐反成蔭屍 命理師：會「吃子孫」影響後代運勢

47歲孫芸芸當外婆了！26歲愛女未婚生子 她親赴澳洲陪產

美FCC出重拳！禁止進口外國製路由器 台廠恐遭波及

聽新聞
0:00 / 0:00

美FCC出重拳！禁止進口外國製路由器 台廠恐遭波及

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯邦通訊委員會（FCC）以國安為由，下令禁止進口新型號的外國製消費型無線路由器。美聯社
美國聯邦通訊委員會（FCC）以國安為由，下令禁止進口新型號的外國製消費型無線路由器。美聯社

美國聯邦通訊委員會（FCC）下令禁止進口新型號的外國製消費型無線路由器，此前，一個跨部門小組認定這些產品對美國國安構成威脅。

此舉預計將對路由器市場造成巨大衝擊，而該類產品主要在海外生產。

雖然FCC表示，企業可以申請豁免，但此舉可能大幅衝擊路由器市場，因為現在大多數路由器主要在海外製造。消費者與企業必須把有線網路線連接到路由器，才能建立可讓電腦、手機、電視、監視器及其他可上網裝置使用的Wi-Fi網路。

此舉對全球最大路由器製造商之一的TP-Link Systems造成更大壓力。該公司30年前創立於中國，之後在美國加州爾灣設立總部，目前已因與中國的關聯可能威脅國安，而遭川普政府調查。

美國智庫保衛民主基金會資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示：「雖然規定沒有直接點名中國，但政策方向相當明確，也提高了美國未來如何處理聯網設備的風險門檻。」

其他路由器製造商包括Netgear、Alphabet旗下的Google Nest、亞馬遜的Eero、思科、Linksys以及台廠華碩。這些公司的產品也多在海外生產。

根據彭博資訊，台灣的路由器製造商包括華碩、D-Link友訊、訊舟科技Edimax等。

這項進口禁令不論開發商國籍為何都適用，儘管許多路由器品牌本身是美國公司。消息公布後，美國路由器製造商Netgear股價在盤後交易一度飆漲16.7%，顯示投資人認為該公司可能獲得豁免，而若TP-Link產品被禁，競爭將減弱。

Netgear發言人在聲明中表示：「我們讚揚政府與FCC的行動，這有助於為美國人打造更安全的數位未來。」其他公司尚未立即回應置評請求。TP-Link過去曾表示，很願意與美國政府合作，以證明其資安措施符合產業標準，並承諾解決任何國安疑慮。

FCC在決策時，引用3月20日發布的國安評估，指出近期由國家與非國家支持的惡意駭客，愈來愈常利用海外製的小型與家用辦公室路由器漏洞，對美國民眾發動直接攻擊。

FCC並表示，路由器可能形成「供應鏈漏洞」，進而干擾美國經濟、關鍵基礎設施與國防。該機構指出，在駭客組織Volt、Flax與Salt Typhoon等針對美國基礎設施的網路攻擊事件中，曾利用了外國製的路由器。

此舉不影響消費者繼續使用先前已購買的路由器，零售商也仍可銷售已進口的產品。

延伸閱讀

恐釀國安威脅 美禁止進口國外製新款路由器

倒數兩周定生死…企業共識荷莫茲海峽4月1日前若不開放 能源衝擊將至

價值近800億元的AI技術…美超微高層涉案 違法走私大陸

無人機黑馬Swarmer掛牌 股價飆520%

相關新聞

油價暴跌10%摜破100美元 今開盤持穩 川普說「油價會像石頭掉下來」

國際油價周一（23日）暴跌超過10%，因美國總統川普表示，將延後對伊朗發電廠的任何軍事打擊五天，並表示正與伊朗進行建設性對話以化解中東地區的敵對，儘管伊朗予以否認。當時，距離可能導致這場已持續四周的戰爭升級的最後期限僅剩數小時。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美FCC出重拳！禁止進口外國製路由器 台廠恐遭波及

美國聯邦通訊委員會（FCC）下令禁止進口新型號的外國製消費型無線路由器，此前，一個跨部門小組認定這些產品對美國國安構成威脅。

金價閃崩8%後Ｖ型大反彈 回升至4,400美元之上

金價周一在盤中暴跌後跌幅收斂，今天開盤持穩。投資人正評估美國總統川普延後對伊朗能源基礎設施發動攻擊的決定。

台積電ADR大漲2.8% 較台北交易溢價逾20%

台股ADR周一（23日） 收盤漲跌互見，台積電ADR收盤大漲2.8%，報每股338.45 美元，換算並折合台幣後為每股 2,173.93 元，較台北交易股票溢價率為20.11%。

美股收盤／四大指數漲逾1% 川普喊暫停攻擊伊朗 華爾街抓到「這訊號」

美國四大股市指數周一（23日）收盤都上漲逾1%，因美國總統川普表示，在與伊朗面進行「富有建設性的對話」後，他已下令軍方暫緩打擊伊朗的發電廠，受此消息影響，油價下跌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。