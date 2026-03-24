美FCC出重拳！禁止進口外國製路由器 台廠恐遭波及

美國聯邦通訊委員會（FCC）下令禁止進口新型號的外國製消費型無線路由器，此前，一個跨部門小組認定這些產品對美國國安構成威脅。

此舉預計將對路由器市場造成巨大衝擊，而該類產品主要在海外生產。

雖然FCC表示，企業可以申請豁免，但此舉可能大幅衝擊路由器市場，因為現在大多數路由器主要在海外製造。消費者與企業必須把有線網路線連接到路由器，才能建立可讓電腦、手機、電視、監視器及其他可上網裝置使用的Wi-Fi網路。

此舉對全球最大路由器製造商之一的TP-Link Systems造成更大壓力。該公司30年前創立於中國，之後在美國加州爾灣設立總部，目前已因與中國的關聯可能威脅國安，而遭川普政府調查。

美國智庫保衛民主基金會資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示：「雖然規定沒有直接點名中國，但政策方向相當明確，也提高了美國未來如何處理聯網設備的風險門檻。」

其他路由器製造商包括Netgear、Alphabet旗下的Google Nest、亞馬遜的Eero、思科、Linksys以及台廠華碩。這些公司的產品也多在海外生產。

根據彭博資訊，台灣的路由器製造商包括華碩、D-Link友訊、訊舟科技Edimax等。

這項進口禁令不論開發商國籍為何都適用，儘管許多路由器品牌本身是美國公司。消息公布後，美國路由器製造商Netgear股價在盤後交易一度飆漲16.7%，顯示投資人認為該公司可能獲得豁免，而若TP-Link產品被禁，競爭將減弱。

Netgear發言人在聲明中表示：「我們讚揚政府與FCC的行動，這有助於為美國人打造更安全的數位未來。」其他公司尚未立即回應置評請求。TP-Link過去曾表示，很願意與美國政府合作，以證明其資安措施符合產業標準，並承諾解決任何國安疑慮。

FCC在決策時，引用3月20日發布的國安評估，指出近期由國家與非國家支持的惡意駭客，愈來愈常利用海外製的小型與家用辦公室路由器漏洞，對美國民眾發動直接攻擊。

FCC並表示，路由器可能形成「供應鏈漏洞」，進而干擾美國經濟、關鍵基礎設施與國防。該機構指出，在駭客組織Volt、Flax與Salt Typhoon等針對美國基礎設施的網路攻擊事件中，曾利用了外國製的路由器。

此舉不影響消費者繼續使用先前已購買的路由器，零售商也仍可銷售已進口的產品。