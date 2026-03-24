中東航班大亂 埃及成歐亞非關鍵航空走廊

近期中東地區因伊朗戰事，連接歐亞的航線受到嚴重影響。埃及民航部長說，埃及現已成為歐亞非3洲國際航班的主要中轉站。

美國上個月聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引爆席捲中東地區戰火。中東地區因多個區域的空域關閉，造成空中交通中斷，每天有4000至5000個航班取消。這些航班原本需經海灣地區、伊朗和伊拉克等傳統航線轉機。

「埃及獨立報」（Egypt Independent）22日報導，埃及民航部長赫夫尼（Sameh El-Hefny）表示，埃及具有連接歐亞非3大洲的優越戰略位置，現透過提供安全的領空通道，在全球航班於3大洲的連通性上發揮關鍵作用，成為3大洲國際航班的主要中轉站。

航班追蹤數據顯示，數千架原經中東地區的飛機被迫改變航線，部分飛機改飛往北非的機場，特別是「開羅國際機場」已成為航班改道和國際航班過境的中心樞紐。

赫夫尼也提及，多家設有航經海灣地區、伊拉克或伊朗航班的航空公司，有暫停營運或大幅調整航線。這些改變不僅造成空中交通經歷前所未有的混亂，航空公司也遭受巨大損失。

赫夫尼強調，埃及民航部正與埃及航空密切協調，追蹤飛越埃及領空的飛機，並即時監控中東局勢事態發展，以確保最高的航空安全標準。

此外，赫夫尼也說，埃及航空將繼續按照國際安全標準經營航班，並會視需要隨時調整，包括更改航線或重新安排特定航班。

報導指出，伊朗日前宣布，除非美國對伊朗領土發動攻擊，否則伊朗不會以阿拉伯國家為目標，因此目前區域內的空域，已出現逐步重新開放的跡象。

赫夫尼說，伊朗的聲明有助於為航空業保持平靜。多家國際航空公司陸續重新評估飛往中東各地的航班，若局勢穩定，預計未來幾天內，部分航線將逐步恢復營運。

目前埃及航空宣布恢復每日4班飛往杜拜、阿布達比和沙迦的航班。荷蘭皇家航空則表示，一旦局勢穩定，將逐步恢復海灣地區航線。德國漢莎航空也正評估，未來幾週內恢復飛往杜拜、利雅德和杜哈航線的可能性。

土耳其航空將繼續營運部分區域航線，並隨時調整飛行路線，以避開緊張空域。阿聯酋航空和阿提哈德航空將繼續飛往大部分目的地的國際航班，並與各國航空當局保持溝通，視局勢調整航班時刻表，以確保乘客安全。

埃及航空業專家估計，國際航班全面恢復標準航線，需要2到4週時間。