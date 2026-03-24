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德零售持續萎縮 兩德統一後首見店家數跌破30萬

中央社／ 柏林23日專電

德國零售業持續萎縮，最新估計，2026年全國實體商店數量將跌破30萬家，為兩德統一以來低點，跌破歷史門檻。

根據德國零售協會（HDE）最今發布報告，自2015年底以來，德國實體零售商店已減少約7萬家，2026年預計減少至約29萬6600家，跌幅最劇烈則在疫情期間，2021年與2022年分別減少約1萬1500家與1萬1000家店舖，2024年則減少4500家，降至約30萬1500家。

報告指出，消費疲軟與電商擴張為實體商店數量萎縮主因，2025年德國電商營收經通膨調整後成長3.5%，但實體零售營收則呈停滯狀態。

協會主席馮普連（Alexander von Preen）說明，中小型零售業者最受影響，長期低迷的消費氣氛使經營環境更加艱困，許多城市中心空置率明顯上升，對城市景觀與商業活力構成衝擊，馮普連呼籲政府降低能源與人力成本，緩解業者壓力。

零售業破產數量也持續攀升，德新社近期引用信用保險機構安聯貿易（Allianz Trade）統計，2025年德國零售業破產件數達2571件，為近10年新高，較前一年的2291件明顯增加，且預期仍將進一步上升。

近期申請破產或縮減規模的企業包括鞋業品牌Görtz、服裝公司Gerry Weber及男裝商Wormland；襯衫製造商Eterna則預計於今夏因破產停止營運。另有裝飾品零售商Depot與折扣商Kodi大幅縮減門市。

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