歐盟南美協定5月暫行生效 巴西樂觀迎外資與新市場

歐盟與南方共同市場（Mercosur）自由貿易協定經多年談判，歐盟執委會今天宣布將自5月1日起暫行生效，巴西政府對此表示樂觀，認為協定將為吸引外資與拓展新市場帶來契機。

根據CNN巴西新聞網報導，協定主要商業條款將率先適用於已完成國內批准程序的成員國，其中包括巴西、阿根廷、烏拉圭與巴拉圭。

這項協定是全球規模最大的跨區域貿易安排之一，但在歐洲內部引發爭議，尤其農業界擔憂南美產品衝擊市場。不過，德國與西班牙政府則表態支持，認為有助於深化雙邊經貿往來。

CNN其他報導指出，巴西副總統暨工商服務發展部長奧克明（Geraldo Alckmin）今天在聖保羅出席活動時表示，協定進入暫行階段，巴西必須「加快腳步，將其轉化為機會、投資與就業」。他強調，這是全球最大區域間協定，巴西應善用契機，推動產業升級與出口擴張。

歐洲議會今年1月曾要求法院審查協定合法性，但歐盟執委會仍決定先行暫行適用。此舉凸顯歐洲內部意見分歧，也為巴西及其他南美國家帶來挑戰與機會。

分析指出，巴西在協定中扮演關鍵角色，若能妥善利用市場開放，將有助於吸引外資並提升工業競爭力。然而，如何平衡農業利益與環境永續，仍是巴西政府必須面對的考驗。