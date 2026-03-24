金價閃崩8%後Ｖ型大反彈 回升至4,400美元之上

金價周一在盤中暴跌後跌幅收斂，今天開盤持穩。投資人正評估美國總統川普延後對伊朗能源基礎設施發動攻擊的決定。

現貨金價今天盤初上漲0.5%，報每英兩4,430.00元，維持在每英兩4,400美元以上；金價周一盤中一度暴跌8.75%，但收盤跌幅收斂至接近2%。中東戰爭推高能源價格，並提高通膨與利率上升的風險，導致黃金連續九天下跌，為2023年以來最長跌勢。

白銀盤中上漲0.7%，至69.60美元。鉑金與鈀金也同步走高。

High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示，黃金「隔夜的拋售是過去幾個交易日多頭平倉的延續，主要受升息預期推動。不過，川普在Truth Social上的發文引發了戲劇性反轉。這一消息導致各個市場走勢廣泛反轉——無論是金屬、能源還是股票。」

他說：「可以合理推測，市場波動性將持續。」

周一美股上漲，而美國公債殖利率與美元回落，此前川普宣布將原先威脅的攻擊行動延後五天，並表示與伊朗進行了「富有成效的討論」。然而，伊朗否認曾與美國進行任何會談。

儘管美國攻擊行動暫緩，談判結果以及未來船隻能否順利通過荷莫茲海峽仍存在不確定性。即使目前對能源基礎設施造成的損害，也需要時間修復。這意味著通膨壓力仍然存在，市場也預期聯準會及其他央行可能升息，這對不孳息的貴金屬構成不利因素。

在超過三周的伊朗戰爭期間，黃金價格回落，部分原因也可解釋為投資人急於持有現金，拋售流動性較高且已有獲利的黃金部位。