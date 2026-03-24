油價暴跌10%摜破100美元 今開盤持穩 川普說「油價會像石頭掉下來」

國際油價周一（23日）暴跌超過10%，因美國總統川普表示，將延後對伊朗發電廠的任何軍事打擊五天，並表示正與伊朗進行建設性對話以化解中東地區的敵對，儘管伊朗予以否認。當時，距離可能導致這場已持續四周的戰爭升級的最後期限僅剩數小時。

布蘭特原油5月期貨23日收盤暴跌12.25美元，跌幅10.9%，收在每桶99.94美元，是兩周來首度收在100美元關卡之下。

西德州中級原油（WTI）5月期貨今天開盤後上漲1.16%，報每桶89.15美元，此前在周一收盤重挫10.28%。

近幾周的劇烈價格波動推動這兩大指標原油的30天歷史或實際期貨波動率升至2022年4月以來的最高。布蘭特原油上周五收盤創下2022年7月以來新高。

美國汽油和柴油期貨周一也下跌約10%，此前這兩類期貨上周五收盤價均創下2022年以來最高。

川普周一表示，過去一天美國與伊朗進行了對談，雙方在「主要問題上達成共識」，並補充說，可能很快達成協議以結束這場戰爭。

這項消息導致原油期貨盤中一度暴跌近15%，但在伊朗宣布對以色列及中東其他目標發動新一輪襲擊，並否認曾與美國進行談判後，油價跌幅有所收斂。

美伊可能談判的狀況仍然不明，但若進一步明朗，可能增強交易員對實際進行談判的信心，並繼續削弱油價中的地緣政治溢價。

川普對記者表示：「一旦達成協議，油價就會像石頭一樣掉下來」。美國能源部長萊特也表達了類似觀點。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示：「消息面仍高度不確定，且談判預期將持續數日，波動性不會消失—但談判基調可能開始限制油價上行空間。」

RBC資本市場公司分析師表示：「目前尚不清楚祕密管道談判進展到何種程度，也不確定伊斯蘭革命衛隊在仍牢牢掌控荷姆茲海峽的情況下，是否有意在此階段達成和解。對實體市場而言，最終重要的將是船隻的動向，而不是口頭表態。」

伊朗革命衛隊此前曾表示，如果美國兌現川普揚言「摧毀」伊朗電力網絡的威脅，他們將襲擊以色列的發電廠以及為波斯灣地區美軍基地供電的設施。

這場戰爭已對波灣地區的主要能源設施造成破壞，並阻斷荷莫茲的航運。分析人士估計，中東地區的石油日產量損失在700萬至1,000萬桶之間。

國際能源署 （IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）周一表示，此次中東危機「極其嚴峻」，其嚴重程度甚至超過了1970年代的兩次石油危機，以及俄烏戰爭對天然氣市場造成的衝擊之總和。