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台積電ADR大漲2.8% 較台北交易溢價逾20%
台股ADR周一（23日） 收盤漲跌互見，台積電ADR收盤大漲2.8%，報每股338.45 美元，換算並折合台幣後為每股 2,173.93 元，較台北交易股票溢價率為20.11%。
道瓊工業指數23日收盤上漲631.00點，漲幅1.38%， 報46,208.47點；標普500指數上漲74.52點，漲幅1.15%，報6,581.00點；那斯達克指數上漲299.15點，漲幅1.38%，收21,946.76點。
費城半導體指數上漲102.52點，漲幅1.34%，報7,773.13點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 348.14 +1.74 329.50 5.66
中華電 CHT 135.63 +1.15 134.00 1.21
台積電 TSM 2,173.93 +2.80 1,810.00 20.11
聯電 UMC 58.39 -0.33 56.70 2.98
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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