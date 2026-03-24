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中東衝突可能緩和 美國股市收盤勁揚
美國總統川普稍早聲稱，美方與伊朗談判在多項重大議題有共識，會暫緩打擊該國能源設施，中東地區衝突可能緩和的消息提振投資人情緒，華爾街股市4大指數今天收盤皆上漲逾1%。
道瓊工業指數揚升631.00點或1.38%，收46208.47點。
標準普爾500指數上揚74.52點或1.15%，收6581.00點。
那斯達克指數攀漲299.15點或1.38%，收21946.76點。
費城半導體指數上漲102.52點或1.34%，收7773.13點。
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