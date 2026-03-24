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市場評估伊朗戰事緩和可能性 歐股收盤漲跌互見
美國總統川普（Donald Trump）稍早說，跟德黑蘭當局方面進行良好對話後，他將延後打擊伊朗能源基礎設施，歐洲股市今天受此消息影響，三大指數跌幅收斂，終場走勢分歧。
倫敦FTSE 100指數下滑24.18點或0.24%，收9894.15點。
法蘭克福DAX指數揚升273.67點或1.22%，收22653.86點。
巴黎CAC 40指數上漲60.58點或0.79%，收7726.20點。
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