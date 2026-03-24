市場評估伊朗戰事緩和可能性 歐股收盤漲跌互見

川普23日表示，美國已與伊朗進行建設性對談，將暫緩攻擊該國發電廠和能源設施。此話給予投資人覺得，先前推升油價並引發全球經濟衰退疑慮中東衝突，有接近尾聲的希望，激勵美股23日早盤四大指數齊揚。

2026-03-23 21:50