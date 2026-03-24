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金融時報：全球液化天然氣 瀕臨「供應懸崖」

聯合報／ 記者賴昭穎、編譯任中原／綜合報導
從中東出發的液化天然氣（LNG）運輸船供應可能在十天後驟止。 （路透）
從中東出發的液化天然氣（LNG）運輸船供應可能在十天後驟止。 （路透）

英國金融時報報導，從中東出發的液化天然氣（ＬＮＧ）運輸船供應可能在十天後驟止，全球ＬＮＧ正瀕臨「供應懸崖」。

報導說，許多消費國感受到的天然氣供應短缺痛苦，可能才剛開始。獨立船運經紀商Affinity的分析顯示，許多在卡達與阿聯裝載ＬＮＧ的運輸船，在中東戰事開打、荷莫茲海峽實質封閉前就已出航駛往目的地，這些供應預定未來十天陸續抵港，之後可能驟止，且卡達與阿聯的ＬＮＧ設施已遭伊朗攻擊而停出貨。

中東戰事引發石化原料及下游產品供應與價格波動的疑慮，經濟部昨天宣布啟動物資監控與因應機制，現階段以「優先穩定國內供應、降低產業衝擊」為核心目標。

經濟部長龔明鑫昨主持「中東戰事對國內石化原料及下游產品之影響」會議。針對民生所需的塑膠用品供需，經濟部說，目前零售通路庫存充足，供貨正常。針對部分曾因市場因素減產的塑膠包材業者，經濟部確認其產線量能完備，已協調業者視市場需求隨時協助恢復生產，確保民生供應鏈穩定；並請上游大廠督促其下游中盤商不得有異常採購囤貨及延後出貨的情形。

經濟部指出，已協調石化大廠優先供應國內市場，盡力滿足中小企業及民生消費下游需求，降低國際貨源變動對國內供應鏈的影響。

氦氣供應方面，經濟部說，過往因價格因素多自卡達進口，經與國內三大氣體供應商確認，目前可由美國替代進口，整體供應量無虞。

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