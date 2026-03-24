俄最大油港暫停原油出口

正當全球正在評估中東戰爭造成的持久性傷害之際，許多人都聚焦於能源生產與航運要多久才能恢復「正常」。這當然是最急迫的問題，但投資人與決策官員還應該考慮一項金融問題，那就是波斯灣國家與國際市場之間的關係，在短期間將有何變化？

2026-03-24 02:11