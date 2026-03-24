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川普縮手！稱談判有進展 轟伊朗電廠延後5天

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俄最大油港暫停原油出口

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

路透引述知情人士報導，俄羅斯最大石油出口樞紐遭無人機攻擊後，22日起暫停出口原油與燃料。此時正值伊朗關閉荷莫茲海峽導致全球油料供應短缺。

報導指出，俄羅斯列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）表示，波羅的海沿岸普里莫斯克港多個燃料儲存設施遭無人機攻擊後起火；目前還不確定烏斯特盧加港（Ust-Luga）有無任何損壞情況。

經營這2座港口的俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）未立刻回應置評要求。

普里莫斯克港每日原油出口能力逾100萬桶，是俄羅斯烏拉爾原油（Urals）及高品質柴油的主要出口樞紐。另據消息人士的說法，去年烏斯特盧加港出口3,290萬公噸的油品，普里莫斯克港則為1,680萬公噸。

烏斯特盧加港每日可處理約70萬桶原油出口。

烏克蘭為瓦解俄羅斯戰時經濟、對抗俄方4年前發動並持續至今的全面侵略，經常攻擊俄國石油出口設施與煉油廠。對於這次波羅的海港口遇襲，烏克蘭並未置評。

無人機 石油 路透

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